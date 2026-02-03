اتعمله كمين .. محامي محمود حجازي: الفتاة اتهمته اتهام بشع

أكد شعبان سعيد، محامي الفنان محمود حجازي، أن الواقعة التي تعرض لها الفنان محمود حجازي، بالساعات الأخيرة "كمين سيئ"، مشيرا إلى أن موكلي يفضل الصمت حول تفاصيل الاتهام الموجه إليه.

وقال سعيد ، خلال مداخلة هاتفية “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن هذا التحفظ يأتي تماشياً مع الإجراءات القانونية المتبعة، وحرصاً على سلامة سير التحقيقات التي تجريها نيابة وسط القاهرة. وبينما يلف الغموض طبيعة "الكمين" الذي أشار إليه الفنان.

وتابع أن قلقه بدأ يتزايد بعد محاولاته المتكررة للتواصل مع موكله دون رد، قبل أن يتلقى اتصالًا من ذوي الفنان يفيد بأنه بحاجة إليه داخل النيابة، وأنه تعرض لموقف خطير.

وأشار إلى أن الصمت في هذه المرحلة الخيار الاستراتيجي حتى تنتهي الجهات الفنية من فحص الأدلة وكشف ملابسات ما وصفه بـ"محاولة التلفيق".