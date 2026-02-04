قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

توفيق عكاشة مُحذرًا: ترامب بيلعب بالبيضة والحجر ويضع نفسه في خطر

محمد بدران   -  
سارة عبد الله

قال الإعلامي توفيق عكاشة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطر شديد، لافتًا إلى أنه إذا استمر على نهجه الحالي، فقد يسافر إلى الدار الآخرة.

وقال توفيق عكاشة، من خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (إكس):
"إن غدًا قريب.. ما يفعله ترامب خطر شديد عليه، وخاصّة أن نتنياهو، أحد أهم أبناء مجلس إدارة العالم، غاضب من ترامب ومراوغته، وإذا لم يعلم ترامب ذلك ويرى أنه يلعب بالبيضة والحجر، فمصيره الآخرة مع فقد شرفه وثروته، وسيتم التنكيل به".

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقّع أمس الثلاثاء، مشروع قانون تمويل حكومي بقيمة تقارب 1.2 تريليون دولار، ينهي الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الذي بدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويمهد الطريق لنقاش حاد في الكونجرس حول تمويل وزارة الأمن الداخلي.

انتهاء الإغلاق الحكومي

سارع الرئيس الأمريكي إلى توقيع مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليه بأغلبية 217 صوتًا مقابل 214 وقال ترامب: "هذا القانون انتصار عظيم للشعب الأمريكي".

اختتم تصويت أمس الثلاثاء أعمال الكونجرس بشأن 11 مشروع قانون مخصصات سنوية تمول الوكالات والبرامج الحكومية حتى 30 سبتمبر. وكان ترامب قد صرح بأنه سيوقع مشروع القانون فور وصوله إلى مكتبه، منهيًا بذلك الإغلاق الجزئي للحكومة الذي بدأ يوم السبت.

يمثل إقرار التشريع نهايةً لمعركة تمويلية، ولكنه بداية لمعركة أخرى، لأن الحزمة لا تموّل وزارة الأمن الداخلي إلا لمدة أسبوعين، حتى 13 فبراير، بناءً على طلب الديمقراطيين الذين يطالبون بفرض قيود إضافية على إنفاذ قوانين الهجرة بعد مقتل أليكس بريتي ورينيه غود برصاص ضباط فيدراليين في مينيابوليس.

توفيق عكاشة ترامب دونالد ترامب

