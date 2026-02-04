مصطفى شلبي يكشف سر احتفاله بـ «القوس والسهم» أمام الأهلي

كشف مصطفى شلبي، لاعب البنك الأهلي، سر احتفاله بالقوس والسهم، بعدما احرز هدفًا في شباك الأهلي، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن مباريات الدوري.

قال مصطفى شلبي في تصريحات تلفزيونية:" احتفالي بهدفي في الأهلي بالقوس والسهم هو إهداء لجمهور الزمالك، وكنا نأمل في الفوز على الأهلي، ولكن التعادل مرضي".

مصطفى شلبي

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن "تريزيجيه" في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعد ما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء بعد تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، ليفقد نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة، بينما وصل رصيد البنك الأهلي إلى 21 نقطة مستقراً في المركز التاسع.