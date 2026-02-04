تعليق غاضب من «توروب» بعد التعادل مع البنك الأهلي .. ماذا قال؟

أبدى الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، غضبه عقب تعادل فريقه مع البنك الأهلي وفقدان نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن استقبال الأهداف من الكرات الثابتة أصبح أمرًا مقلقًا، ويحتاج إلى معالجة فنية عاجلة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد توروب، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أن الأهلي خسر نقطتين مهمتين في توقيت حساس من عمر المسابقة، مشيرًا إلى أن الفريق استقبل هدفًا من ضربة ثابتة للمباراة الثانية على التوالي، وهو ما يعكس وجود أخطاء يجب تصحيحها سريعًا.

وأوضح المدير الفني للأهلي أن المباراة جاءت صعبة فنيًا، في ظل اعتماد المنافس على التكتل الدفاعي والتنظيم الجيد داخل الملعب، وهو ما صعّب من مهمة لاعبيه في خلق الفرص الحقيقية أمام المرمى.

وأشار توروب إلى أن الاستحواذ وحده لم يعد كافيًا لتحقيق الفوز، قائلًا إن زيادة نسبة السيطرة على الكرة أو الإكثار من الكرات العرضية دون حلول هجومية متنوعة لم يعد يجدي أمام الفرق التي تلعب بدفاع منظم، مؤكدًا أن الفريق سيعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير أدواته الهجومية بشكل أفضل.

وشدد المدير الفني على أنه سيكثف العمل في التدريبات القادمة من أجل إيجاد حلول أكثر فاعلية أمام الفرق التي تعتمد على الدفاع المتأخر، مؤكدًا أن الفريق بحاجة إلى خلق فرص متنوعة، وعدم الاعتماد على نمط لعب واحد فقط.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على التحركات بدون كرة، وسرعة تداول اللعب، إلى جانب تحسين استغلال الكرات الثابتة هجوميًا، بعد أن أصبحت مصدر إزعاج دفاعي في الجولات الأخيرة.

وعلى غير عادته، خرج توروب عن قاعدته بعدم الحديث عن لاعب بعينه، ليشيد بشكل خاص بأداء محمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا أن اللاعب قدم مباراة كبيرة وكان من أكثر العناصر قتالًا داخل الملعب.

وأوضح أن تريزيجيه بذل مجهودًا استثنائيًا، وساهم في دعم الفريق هجوميًا، وظل يحاول حتى اللحظات الأخيرة من أجل تسجيل هدف الفوز، رغم حالة الإجهاد التي يعاني منها بسبب خوض عدد كبير من المباريات خلال الفترة الماضية.

وكشف المدير الفني للأهلي عن الأسباب الفنية التي دفعته لعدم إشراك تريزيجيه في مركز الظهير الأيسر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الفريق لعب بثلاثة لاعبين في الخط الخلفي، وأن قدرات تريزيجيه الهجومية تجعله أكثر فاعلية في الثلث الأمامي.

وأشار توروب إلى أن تريزيجيه يتميز باللعب في مواقف واحد ضد واحد، ويمتلك قدرة كبيرة على إرسال الكرات العرضية، وهو ما دفعه للاعتماد على محمد هاني في الشوط الثاني، ضمن خطة استغلال الجبهة اليمنى بشكل أفضل.

وأضاف أن الجهاز الفني كان يسعى لخلق ترابط هجومي بين محمد هاني وأشرف بن شرقي، مع دخول تريزيجيه كمهاجم ثالث داخل منطقة الجزاء، من أجل استثمار العرضيات والضغط على دفاع المنافس.

واختتم توروب تصريحاته بالتأكيد على شعوره بالإحباط لفقدان نقطتين في سباق الدوري، مشددًا في الوقت نفسه على أن الفريق لا يملك رفاهية التوقف، في ظل الاستعداد لمواجهة مهمة في بطولة إفريقيا.

وأكد المدير الفني أن الجهاز الفني سيقوم بتقييم المباراة بشكل دقيق، قبل غلق الملف محليًا والتركيز الكامل على الاستحقاق القاري المقبل، الذي يتطلب أقصى درجات التركيز من جميع اللاعبين.

