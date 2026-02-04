حسن مصطفى ينتقد اختيارات «توروب»: رحيل عمر كمال خطأ .. والأهلي بلا هوية فنية

انتقد حسن مصطفى، نجم الكرة المصرية السابق، الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة ييس توروب، مؤكدًا أن الفريق يفتقد للهوية الفنية والجمل التكتيكية الواضحة داخل الملعب.

وقال “مصطفى”، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن رحيل عمر كمال عبد الواحد عن الأهلي كان قرارًا خاطئًا، مضيفًا: “عمر كمال أفضل من أحمد عيد، ويمتاز بقدرته على اللعب في أكثر من مركز، وده كان مهم جدًا للأهلي”.

وأشار نجم الكرة السابق إلى أن “توروب” لا يثق في محمد شكري ولا يعتمد عليه، موضحًا أنه بعد خروج كوكا، لعب الأهلي بدون ظهير أيسر صريح، وهو ما تسبب في خلل واضح بالمنظومة الدفاعية.

وانتقد "مصطفى" تمركز بعض اللاعبين في لقطة هدف البنك الأهلي، قائلًا: “تمركز أشرف بنشرقي كان خاطئًا، وكان الأفضل أن يقف مروان عطية بالقرب من القائم الأول لمحاولة إبعاد الكرة”.

وأكد أن الأهلي في عهد توروب يفتقد للجمل الخططية الواضحة، سواء في اللعب الجماعي أو الكرات الثابتة، مضيفًا: “مش واضح الأهلي بيلعب بطريقة إيه، ومفيش أي جمل متفق عليها”.

وقارن مصطفى بين توروب والسويسري مارسيل كولر، مشيدًا بالأخير، قائلًا: “كولر كان مميز مع الأهلي، خاصة في الضغط العالي، وقدر بالأسلوب ده يكسب الزمالك ويتوج بالسوبر”.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن خروج كوكا ترك الجبهة اليسرى فارغة وبها مساحات كبيرة، مؤكدًا أنه لو امتلك البنك الأهلي جرأة هجومية أكبر، لكان قادرًا على استغلال تلك المساحات وصناعة خطورة حقيقية وربما تسجيل أهداف إضافية.