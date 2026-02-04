قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علاء ميهوب يفتح النار على «كامويش»: ما قدّمه مُخيّب للآمال
«خمسة وعشرين».. أغنية جديدة لــ«لِلّا فضة» تحمل حنين الماضي وبدايات مختلفة | فيديو
رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور
وزارة النقل تستعرض أحدث أعمال المحطة متعددة الأغراض «سفاجا 2» بميناء سفاجا| صور
حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان.. الأزهر يوضح رأي الشرع
نقل المُحادثات «الأمريكية - الإيرانية» من تركيا إلى سلطنة عمان
خبير سياسي: حكومة الشرع وقسد لا يمتلكان توافقًا كاملًا رغم الحديث عن تشكيل ألوية وعمليات دمج|فيديو
أحمد سعد يتحدّث عن بدايات ابنته: حفظ واستيعاب «أشرقت» في عمر مُبكر أدهشني | فيديو
حسن مصطفى ينتقد اختيارات «توروب»: رحيل عمر كمال خطأ .. والأهلي بلا هوية فنية
عماد الدين حسين: إسرائيل تواصل وضع العراقيل أمام تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار
«شبانة»: جون إدوارد لم يتنازل عن نسبته من صفقات الزمالك
عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حسن مصطفى ينتقد اختيارات «توروب»: رحيل عمر كمال خطأ .. والأهلي بلا هوية فنية

محمد سمير

انتقد حسن مصطفى، نجم الكرة المصرية السابق، الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة ييس توروب، مؤكدًا أن الفريق يفتقد للهوية الفنية والجمل التكتيكية الواضحة داخل الملعب.

وقال “مصطفى”، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن رحيل عمر كمال عبد الواحد عن الأهلي كان قرارًا خاطئًا، مضيفًا: “عمر كمال أفضل من أحمد عيد، ويمتاز بقدرته على اللعب في أكثر من مركز، وده كان مهم جدًا للأهلي”.

وأشار نجم الكرة السابق إلى أن “توروب” لا يثق في محمد شكري ولا يعتمد عليه، موضحًا أنه بعد خروج كوكا، لعب الأهلي بدون ظهير أيسر صريح، وهو ما تسبب في خلل واضح بالمنظومة الدفاعية.

وانتقد "مصطفى" تمركز بعض اللاعبين في لقطة هدف البنك الأهلي، قائلًا: “تمركز أشرف بنشرقي كان خاطئًا، وكان الأفضل أن يقف مروان عطية بالقرب من القائم الأول لمحاولة إبعاد الكرة”.

وأكد أن الأهلي في عهد توروب يفتقد للجمل الخططية الواضحة، سواء في اللعب الجماعي أو الكرات الثابتة، مضيفًا: “مش واضح الأهلي بيلعب بطريقة إيه، ومفيش أي جمل متفق عليها”.

وقارن مصطفى بين توروب والسويسري مارسيل كولر، مشيدًا بالأخير، قائلًا: “كولر كان مميز مع الأهلي، خاصة في الضغط العالي، وقدر بالأسلوب ده يكسب الزمالك ويتوج بالسوبر”.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن خروج كوكا ترك الجبهة اليسرى فارغة وبها مساحات كبيرة، مؤكدًا أنه لو امتلك البنك الأهلي جرأة هجومية أكبر، لكان قادرًا على استغلال تلك المساحات وصناعة خطورة حقيقية وربما تسجيل أهداف إضافية.

الأهلي حسن مصطفى توروب عمر كمال رحيل عمر كمال ييس توروب الجهاز الفني للنادي الأهلي

بالصور

علامات وأعراض الكبد الدهني .. مرض صامت قد يتطوّر دون إنذار مُبكّر

علامات وأعراض الكبد الدهني

عشان رمضان .. طريقة تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة الحمراء

تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة

الحموضة المُتكرّرة علامة على الإصابة بهذا المرض الخطير .. احترس

تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء

خبراء يكشفون أهميتها.. الحقيقة الكاملة عن فوائد «أوميجا 3»

لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

