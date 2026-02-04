أول إقرار رسمي.. واشنطن تعترف بوجود قوات أمريكية على الأرض في نيجيريا

أعلن الجنرال المسئول عن القيادة الأمريكية في أفريقيا، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أرسلت فريقًا صغيرًا من القوات إلى نيجيريا، في أول اعتراف بوجود قوات أمريكية على الأرض منذ أن شنت واشنطن غارة جوية يوم عيد الميلاد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر بشن غارات جوية على ما وصفه بأهداف تنظيم داعش الإرهابي في نيجيريا في ديسمبر، وقال إنه قد يكون هناك المزيد من العمليات العسكرية الأمريكية هناك.

وفي وقت سابق أفادت وكالة رويترز بأن الولايات المتحدة كانت تجري طلعات استطلاع جوية فوق البلاد انطلاقًا من غانا منذ أواخر نوفمبر على الأقل.

وقال الجنرال داغفين آر. إم. أندرسون قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، إن إرسال الفريق الأمريكي جاء بعد أن اتفق البلدان على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمكافحة التهديد الإرهابي في غرب أفريقيا.

وأوضح الجنرال أندرسون، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: "أدى ذلك إلى زيادة التعاون بين بلدينا ليشمل فريقًا أمريكيًا صغيرًا يمتلك قدرات فريدة من نوعها من الولايات المتحدة".

ولم يقدم أندرسون مزيدًا من التفاصيل حول حجم ونطاق مهمتهم.

تتعرض نيجيريا لضغوط شديدة من واشنطن للتحرك بعد أن اتهمها الرئيس ترامب، الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، بالتقاعس عن حماية المسيحيين من الإرهابيين العاملين في شمال غرب البلاد.

تنفي الحكومة النيجيرية أي اضطهاد ممنهج للمسيحيين، مؤكدةً أنها تستهدف المقاتلين الإسلاميين والجماعات المسلحة الأخرى التي تهاجم المدنيين المسيحيين والمسلمين على حد سواء.