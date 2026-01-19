عصابات مسلحة تختطف 160 مسيحيًا من كنيستين شمال نيجيريا

أفادت الشرطة المحلية في ولاية كادونا النيجيرية بأن عصابات مسلحة اختطفت عشرات الأشخاص أثناء قداس الأحد في كنيستين.

وقال أحد كبار رجال الدين إن أكثر من 160 مصليًا اختطفهم مسلحون خلال القداس، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وتُعدّ هذه أحدث عملية اختطاف جماعي تشهدها نيجيريا، حيث استُهدف المسيحيون والمسلمون على حد سواء.

وتشنّ العصابات، المعروفة محليًا باسم "قطاع الطرق"، مثل هذه الهجمات بشكل متكرر في شمال ووسط البلاد للحصول على فدية.

وفي وصفها لهجوم الأحد، قالت الشرطة المحلية إن مسلحين يحملون "أسلحة متطورة" اقتحموا الكنيستين في كورمين والي، وهي قرية غابات تابعة لحي أفغوغو، حوالي الساعة 11:25 بالتوقيت المحلي.

وقال القس جوزيف حياب، رئيس الرابطة المسيحية في شمال نيجيريا، لوكالة فرانس برس يوم الاثنين: "جاء المهاجمون بأعداد كبيرة، وأغلقوا مداخل الكنيستين، وأجبروا المصلين على الخروج إلى الأدغال".

وأضاف حياب في حديثه لوكالة رويترز: "وصلتني معلومات من شيوخ الكنائس تفيد باختطاف 172 مصليًا، بينما تمكن تسعة من الفرار".

وفي نوفمبر الماضي، اختُطف أكثر من 300 طالب ومعلم من مدرسة كاثوليكية، ثم أُطلق سراحهم لاحقًا على دفعتين متتاليتين. وكانت هذه الحادثة ضمن سلسلة من عمليات الخطف التي تصدرت عناوين الأخبار العالمية.

وتواجه نيجيريا تحديات أمنية عديدة، من بينها عمليات الخطف مقابل فدية من قبل عصابات إجرامية، وتمرد إسلامي في الشمال الشرقي، وعنف انفصالي في الجنوب الشرقي، ونزاع بين الرعاة والمزارعين في الوسط على الأراضي والمياه.

ويقول خبراء إن الفساد وضعف تبادل المعلومات الاستخباراتية ونقص تمويل الشرطة المحلية قد أعاقت الجهود المبذولة لمعالجة الأزمات المختلفة.

وقد استقال وزير الدفاع النيجيري الشهر الماضي في ذروة أزمة الخطف، رسميًا لأسباب صحية، وفقًا لمكتب الرئيس.

انخرطت الولايات المتحدة مؤخرًا عسكريًا في نيجيريا، حيث شنت غارات جوية يوم عيد الميلاد على معسكرين تديرهما جماعة إسلامية متشددة في شمال غرب البلاد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شن المزيد من الغارات إذا استمر قتل المسيحيين في نيجيريا.

تضم نيجيريا أكثر من 250 جماعة عرقية، وهي مقسمة تقريبًا إلى شمال ذي أغلبية مسلمة، وجنوب ذي أغلبية مسيحية، مع وجود تداخل عرقي في الوسط. وتؤكد الحكومة أن أتباع جميع الأديان كانوا ضحايا للهجمات.

ورد متحدث باسم وزارة الخارجية النيجيرية على تحذير ترامب بالقول إن نيجيريا ستواصل التعاون البنّاء مع شركاء مثل الولايات المتحدة.

وقال ألكاسيم عبد القادر: "تظل نيجيريا ملتزمة بحماية جميع مواطنيها، مسيحيين ومسلمين على حد سواء، دون تمييز".