مـ.قتل 7 أشخاص وإصابة آخرين إثر إنفجار عبوات ناسفة في نيجيريا

لقى 7 أشخاص على الأقل حتفهم، وأصيب عدد آخر بجروح، إثر انفجار عبوات ناسفة بولاية زامفارا في نيجيريا.

ونقلت صحيفة “All Africa” عن السلطات قولها: إن عبوات ناسفة انفجرت على طريق “ماجامي-دانسادو” في منطقة مارو بولاية زامفارا، ما أسفر عن مـ.قتل خمسة أشخاص على الفور، فيما توفي اثنان آخران متأثرين بجراحهما بعد نقلهما إلى المشفى.

وأوضح ” مصطفى كاورا” المسؤول الإعلامي في ولاية زامفارا، أن قطاع طرق شنوا الهجوم وزرعوا العبوات الناسفة بين قريتي يارغادا وماي هاياهايا.

في حين صرّح المتحدث باسم شرطة زامفارا “يزيد أبو بكر” بأنه تم نشر قوات الأمن في المنطقة، وبدأ التحقيق في الحادثة.

وتقع دانسادو على حافة غابة كويامبانا الشاسعة التي تعد مخبأ رئيسياً وممراً لعبور قطاع الطرق الذين يتنقلون بين ولايات زامفارا وكادونا والنيجر وكاتسينا.

وفي ديسمبر الماضي، أسفرت عبوات ناسفة زرعها قطاع طرق في مواقع متفرقة بمنطقة دانسادو عن مقتل أكثر من 15 شخصاً.

وتتعرض نيجيريا لهجمات من قبل عصابات مسلحة في أجزاء مختلفة من البلاد، إضافة إلى هجمات تنفذها تنظيمات إرهابية مثل “بوكو حرام” و”داعش”.