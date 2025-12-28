تايلاند وكمبوديا تنقلان محادثات التهدئة إلى الصين

أعلن مسؤولون، اليوم الأحد، أن وزيري خارجية تايلاند وكمبوديا وصلا إلى الصين لإجراء محادثات سياسية، عقب اتفاق البلدين على وقف لإطلاق النار بعد أسابيع من التوتر والاشتباكات الحدودية.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا» أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستضيف المحادثات، التي تعقد اليوم الأحد وغداً الإثنين في إقليم يونان جنوب غربي الصين.

وخلال لقائه مع نظيره الكمبودي براك سوكون، دعا وانغ الطرفين إلى العمل من أجل تثبيت وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وإعادة بناء الثقة المتبادلة بين الجانبين.



وفي السياق ذاته، رحبت الصين واليابان وأستراليا باتفاق وقف إطلاق النار، مطالبة تايلاند وكمبوديا بتنفيذه بصورة كاملة وفعالة. ونقلت «شينخوا» عن سوكون قوله إن بلاده تأمل أن تسهم هذه المحادثات الثلاثية في تحقيق سلام مستدام بين البلدين.



ومن المقرر أن يشارك في المشاورات أيضاً ممثلون عن القوات المسلحة الصينية والتايلاندية والكمبودية، بهدف دعم تثبيت وقف إطلاق النار، واستئناف الحوار، وتعزيز الثقة السياسية بين الجانبين.



وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تسعى إلى توفير منصة للحوار والقيام بدور بناء في دعم الاستقرار وتحسين العلاقات الثنائية بين تايلاند وكمبوديا.



وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من موافقة البلدين على وقف فوري لإطلاق النار، حيث وقع وزيرا الدفاع بياناً مشتركاً لإنهاء القتال.

وأوضحت وزارة الخارجية التايلاندية أن الاتفاق يتضمن مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة لضمان تنفيذه، مشيرة إلى أن التقارير الأولية اليوم الأحد تؤكد صمود الاتفاق حتى الآن.