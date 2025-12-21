قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة واحدة أنهت حياته.. تحريات الأمن تكشف لغز قتل أخ لشقيقه بالبدرشين
انتحلت صفة طبيبة تجميل.. مستريحة أجنبية تنصب على المواطنين في الشيخ زايد
وقعت على القهوة وهشمت 3 سيارات.. تفاصيل جديدة في حادث سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كمبوديا: نصف مليون نازح وخسائر جراء الصراع مع تايلاند

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشفت الحكومة الكمبودية، اليوم الأحد، عن سقوط 19 مدنيًا وإصابة 79 آخرين منذ السابع من ديسمبر الجاري، نتيجة العمليات العسكرية التايلاندية التي استخدمت فيها طائرات "إف-16" ومدفعية وصواريخ، مع اتهامات باستهداف مواقع مدنية وسيادية.

نزوح جماعي وظروف إنسانية صعبة

أفادت الوزارة الداخلية بأن عدد النازحين قسريًا وصل إلى 518,651 شخصًا، بينهم أكثر من 435 ألف امرأة وطفل، يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة بعد ترك منازلهم ومدارسهم.

خسائر مادية جسيمة في البنية التحتية والممتلكات

وثقت السلطات دمار 76 منزلًا و5 مدارس ومراكز صحية وأسواق، إضافة إلى استهداف دور العبادة والمعابد البوذية والمواقع الأثرية. كما شمل الدمار جسورًا خرسانية وفولاذية، مكاتب جمركية، مراكز زراعية، فنادق ومستودعات اقتصادية.

كمبوديا تؤكد التزامها بالحل السلمي ووقف إطلاق النار

في سياق موازٍ، أكدت الحكومة الكمبودية حرصها على التوصل لحل سلمي ودعم جهود الوساطة الدولية بقيادة المبعوث الصيني، مع الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار وفق القانون الدولي لضمان استقرار المنطقة وعلاقات حسن الجوار مع تايلاند.

الوحدة الوطنية تدعم القوات المسلحة

أشادت وزارة الداخلية بـ"الوحدة القوية" للشعب الكمبودي خلف القيادة الوطنية، معتبرة أن هذا يدعم القوات المسلحة الملكية وقوات حماية الحدود في الدفاع عن وحدة الأراضي الوطنية والسيطرة على الجبهات كافة.

الحكومة الكمبودية العمليات العسكرية التايلاندية طائرات إف 16

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

أرشيفية

حماس: استمرار انهيار المباني يعكس تفاقم المخاطر الإنسانية في غزة

أرشيفية

كمبوديا: نصف مليون نازح وخسائر جراء الصراع مع تايلاند

أرشيفية

الدفاع المدني بغزة: 18 شهيدًا نتيجة انهيار 22 منزلًا خلال ديسمبر

بالصور

إلهام شاهين تجمع بين الأناقة والبساطة في إطلالتها بالمؤتمر الدولي للتميز.. صور

لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب

الكشف الطبي على 450 مريضا في قافلة بكفر صقر بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أورمان الشرقية تطلق حملة "ستر ودفا وإطعام" لدعم الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد