«ترامب» يتحدّث .. وتايلاند تفضح حقيقة الألغام الكمبودية: كانت مُتعمدة وليس حادثًا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في بيان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع أن تفي جميع الأطراف في الصراع بين تايلاند وكمبوديا بالالتزامات التي تعهدت بها عند توقيع الاتفاقيات الأخيرة.

وقال وزير الخارجية التايلاندي، سيهاساك فوانجكيتكيو، في مؤتمر صحفي، إن الألغام الأرضية التي تسببت في سقوط ضحايا من العسكريين التايلانديين على طول الحدود التايلاندية الكمبودية زرعتها كمبوديا عمدًا، وليست «حادثًا»، معربًا عن خيبة أمله إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات الصلة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف سيهاساك أن الجانب الأمريكي قد لا يكون على دراية كاملة بالحقائق، أو ربما يكون قد تلقى معلومات غير دقيقة.

واستشهد بسبع حالات موثقة قامت فيها كمبوديا بزرع ألغام أرضية على طول الحدود، كما أكدها مراقبون مستقلون، فضلًا عن هجومها الصاروخي المتعمد بصواريخ «بي إم-21» على مناطق مدنية تايلاندية.

وردًا على ادعاءات ترامب، أكد وزير الخارجية التايلاندي أن رد بلاده كان متناسبًا مع الهجمات التي تعرضت لها.