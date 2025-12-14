طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على رفح جنوب غزة

أفادت شبكة قدس الإخبارية بقيام طيران الاحتلال بشن غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأمس زعمت إسرائيل أنها شنت غارة جوية في مدينة غزة استهدفت "عنصراً بارزاً في حركة حماس" .

وتزعم إسرائيل أنه كان يعمل على "إعادة بناء قدرات حماس وتصنيع أسلحتها".

وأفاد السكان بسماع دوي تفجيرات في غرب مدينة غزة.

يُظهر مقطع فيديو من موقع الغارة في غزة سيارة محترقة وسائقها ميتاً خلف عجلة القيادة بينما يعمل رجال الإنقاذ في الموقع.

وقال أحد المسعفين للوكالات الصحفية إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وارتقوا شداء بينما أصيب ستة آخرين.



وأعلنت وزارة الصحة أن حصيلة القتلى الإجمالية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر إلى 379 شخصاً، بالإضافة إلى 922 جريحاً.

وأضافت الوزارة أنه تم انتشال 627 جثة أخرى خلال الفترة نفسها.

وقالت الوزارة إن عدد القتلى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 بلغ الآن 70369 شهيدا، بالإضافة إلى 171069 جريحاً.

وقال مسؤولو الصحة إنهم يتوقعون العثور على المزيد من الضحايا بينما تعمل فرق الإنقاذ على إزالة الأنقاض في المنطقة المنكوبة.