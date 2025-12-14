بعد حادث إرهابي.. السلطات الأمريكية تنشر عناصر جهاز الخدمة السرية والتحقيقات الفيدرالي

قرّرت السلطات الأمريكية نشر جهاز الخدمة السرية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي للمساعدة بعد الحادثة الإرهابية التي لا تعرف دوافعها أو منفذها بعد.

وأعلن مدير جهاز الخدمة السرية الأمريكية، شون كوران، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، عن نشر جهاز الخدمة السرية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي للمساعدة في أعقاب حادثة إطلاق النار بجامعة براون في رود آيلاند.

وفي وقت سابق، صرّح عمدة بروفيدنس، بريت سمايلي، بمقتل شخصين في الحادث، وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة.

وتحدث ترامب عن الحادثة وأنه يتابع تطوراتها .

ولاتزال تعليمات الطوارئ الفيدرالية سارية والتي طالبت السكان ىالحيطة والحذر والبقاء في منازلهم.

ولم يتم القبض بعد على المهاجم الذي لاذ بالفرار بعد اطلاقه النار على الناس واسقاطه ضحايا.