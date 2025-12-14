قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الشرع» مصدوم| «ترامب» يتوعد برد فعل انتقامي على داعش بسوريا بعد مقتـ.ـل جنود أمريكيين

محمد على

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه "سيكون هناك رد فعل انتقامي شديد" بعد مقتل اثنين من أفراد الخدمة الأمريكية ومدني أمريكي في هجوم بسوريا ألقت الولايات المتحدة باللوم فيه على تنظيم داعش.

وأضاف ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "كان هذا هجومًا شنه تنظيم داعش ضد الولايات المتحدة وسوريا، في منطقة خطيرة للغاية من سوريا، لا تخضع لسيطرتهم الكاملة".

وأشار الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض إلى أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، "مصدوم مما حدث"، مؤكدًا أن سوريا تقاتل إلى جانب القوات الأمريكية. وأوضح ترامب في منشوره أن الشرع "غاضب ومنزعج للغاية من هذا الهجوم".

فيما قالت السيناتور الجمهورية جوني إرنست، من ولاية أيوا، إن الجنود كانوا أعضاءً في الحرس الوطني للولاية، حيث خدمت هي أيضًا سابقًا. وأضافت: "إن أسرة الحرس الوطني لولاية أيوا تشعر بالحزن والأسى لفقدان اثنين من أعضائها، وندعو الله أن يمنّ على الجنود الثلاثة المصابين بالشفاء العاجل".

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إصابة ثلاثة من جنودها بجروح في كمين نصبه عنصر من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يوم السبت في وسط سوريا. وقال ترامب إن الثلاثة "يبدو أن حالتهم جيدة". وأعلن الجيش الأمريكي مقتل المسلح في الهجوم. وأفاد مسؤولون سوريون بأن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة عدد من قوات الأمن السورية.

