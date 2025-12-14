قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«المصل واللقاح» يحذر: الإنفلونزا هذا الموسم أكثر شراسة من الأعوام السابقة
مُنتشر في بريطانيا .. قائمة أعراض فيروس الجهاز التنفسي المخلوي
من جلسات عرفية إلى عنف موثق.. مسن كفر الشيخ ضحية صراع عائلي | القصة كاملة
توجيهات عاجلة من رئيس جامعة العاصمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول
السكة الحديد: نقلنا 36 ألف راكب سوداني بمشروع العودة الطوعية
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. تفاصيل عاجلة لطلاب المدارس
مجدي طلبة: بطولة كأس عاصمة مصر ليست ذات أهمية للأهلي
تحدي تايلاندي لـ «ترامب».. استمرار العمليات العسكرية بعد ساعات من وقف النار
بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى.. أعرف هتقبض كام لو طالع معاش؟
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 141 مسيرة أوكرانية
لماذا تزيد شهيتك مع البرد؟ أطعمة تساعدك على الشعور بالشبع في الشتاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

مُنتشر في بريطانيا .. قائمة أعراض فيروس الجهاز التنفسي المخلوي

الجهاز التنفسي المخلوي
الجهاز التنفسي المخلوي
حياة عبد العزيز

حذّرت السلطات الصحية البريطانية من الارتفاع الملحوظ في حالات الإصابة بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV)، الذي قد يختلط على كثيرين مع أعراض الإنفلونزا أو نزلات البرد، رغم خطورته المحتملة على الرضع وكبار السن.

وأفادت وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) بأن معدلات الإصابة بالإنفلونزا وفيروس RSV تشهد زيادة ملحوظة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة مع اقتراب ذروة فصل الشتاء، مشيرة إلى أن الفيروس شديد العدوى وينتشر بشكل أكبر خلال الأشهر الباردة.

ووفق بيانات حديثة، ارتفعت نسبة الإصابة بفيروس RSV إلى 10% خلال الأسبوع من 24 إلى 30 نوفمبر، مقارنة بـ 8.7% في الأسبوع السابق ووفق إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، يُصاب معظم الأطفال بفيروس RSV مرة واحدة على الأقل قبل بلوغهم عامين.

ورغم أن العدوى تكون خفيفة في الغالب، إلا أن الرضع وكبار السن أكثر عرضة لمضاعفات خطيرة، من بينها الالتهاب الرئوي، الذي قد يستدعي دخول المستشفى، إضافة إلى التهاب القصيبات لدى الرضع، وهو عدوى صدرية قد تتطور إلى حالة رئوية حادة.

وأكدت الجهات الصحية أن الوقاية تلعب دورًا أساسيًا في الحد من انتشار الفيروس، خاصة عند ظهور أعراض الإصابة، من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والنظافة الشخصية.

أعراض فيروس RSV

 تشمل السعال، وارتفاع درجة الحرارة، وسيلان أو انسداد الأنف، والتعب، والعطس، وضيق أو تسارع التنفس، وصعوبة التغذية لدى الرضع، وفقدان الشهية، والأزيز، وقد يصل الأمر إلى الارتباك لدى كبار السن.

فيروس الجهاز التنفسي الجهاز التنفسي المخلوي الالتهاب الرئوي اعراض فيروس الجهاز التنفسي اسباب الالتهابات الرئوي

