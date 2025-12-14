مُنتشر في بريطانيا .. قائمة أعراض فيروس الجهاز التنفسي المخلوي

حذّرت السلطات الصحية البريطانية من الارتفاع الملحوظ في حالات الإصابة بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV)، الذي قد يختلط على كثيرين مع أعراض الإنفلونزا أو نزلات البرد، رغم خطورته المحتملة على الرضع وكبار السن.

وأفادت وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) بأن معدلات الإصابة بالإنفلونزا وفيروس RSV تشهد زيادة ملحوظة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة مع اقتراب ذروة فصل الشتاء، مشيرة إلى أن الفيروس شديد العدوى وينتشر بشكل أكبر خلال الأشهر الباردة.

ووفق بيانات حديثة، ارتفعت نسبة الإصابة بفيروس RSV إلى 10% خلال الأسبوع من 24 إلى 30 نوفمبر، مقارنة بـ 8.7% في الأسبوع السابق ووفق إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، يُصاب معظم الأطفال بفيروس RSV مرة واحدة على الأقل قبل بلوغهم عامين.

ورغم أن العدوى تكون خفيفة في الغالب، إلا أن الرضع وكبار السن أكثر عرضة لمضاعفات خطيرة، من بينها الالتهاب الرئوي، الذي قد يستدعي دخول المستشفى، إضافة إلى التهاب القصيبات لدى الرضع، وهو عدوى صدرية قد تتطور إلى حالة رئوية حادة.

وأكدت الجهات الصحية أن الوقاية تلعب دورًا أساسيًا في الحد من انتشار الفيروس، خاصة عند ظهور أعراض الإصابة، من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والنظافة الشخصية.

أعراض فيروس RSV

تشمل السعال، وارتفاع درجة الحرارة، وسيلان أو انسداد الأنف، والتعب، والعطس، وضيق أو تسارع التنفس، وصعوبة التغذية لدى الرضع، وفقدان الشهية، والأزيز، وقد يصل الأمر إلى الارتباك لدى كبار السن.