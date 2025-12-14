انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

الأحد 14/ديسمبر/2025 - 10:00 ص 12/14/2025 10:00:57 AM

انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك المصرى الفرنسي كليوباترا 2025 والذى يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الفرنسية، وبمشاركة وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية.

ويشهد التدريب العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد مفاهيم العمل المشترك،

كذلك التخطيط لإدارة أعمال بحرية مشتركة والتدريب على مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية

بما يسهم فى صقل المهارات وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة بالتدريب.

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة لدعم وتعزيز علاقات التعاون فى مختلف المجالات العسكرية .

يأتي ذلك فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلاً من مصر وفرنسا.