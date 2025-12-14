قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شريف الشربينى: الدولة شهدت زخما عمرانيا واسعا خلال 2025
أسعار الذهب اليوم.. سعر عيار 21 بالمصنعية الآن
بعد اغتيال رائد سعد.. محلل: استهدافات غزة نتاج الاحتلال وتواطؤ المجتمع الدولي
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس
بعد الاعتذار وتنازل نادي الزمالك.. الأعلى للإعلام يحفظ شكوى ضد خالد طلعت
يناشد المسئولين.. ابن جليلة محمود يكشف تطورات حالتها الصحية.. خاص
الشرطة الأسترالية تكشف المعلومات الأولية عن مرتكبي حادث سيدني
تفاصيل السجن المؤبد لمستشار محافظ دمياط و5 مسؤولين آخرين
مجـ.ـزرة على شاطئ بوندي.. 12 قتـ.ـيـلًا وإصابة 29 في هجوم استهدف اليهود الأستراليين
أمم إفريقيا تضرب البريميرليج.. سندرلاند الأكثر تضررًا من الغيابات
خسوف كلي للقمر يتزامن مع رمضان 2026.. اعرف موعد وتفاصيل القمر الدموي
مواعيد مباريات الزمالك فى كأس عاصمة مصر
أخبار العالم

الشرطة الأسترالية تكشف المعلومات الأولية عن مرتكبي حادث سيدني

حادث سيدني
حادث سيدني
القسم الخارجي

كشفت الشرطة الأسترالية، اليوم الأحد، عن معلومات أولية بشأن حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة سيدني، مؤكدة أن الهجوم يصنف كـ"عمل إرهابي" استهدف تجمعًا يهوديًا في أحد الشواطئ الشهيرة بالمدينة، تزامنًا مع اليوم الأول من عيد الأنوار اليهودي «حانوكا».

 وشددت السلطات على أنها لن تتهاون مع أي تهديد أمني، وأن حماية المجتمع تبقى على رأس أولوياتها.

وأعلنت الشرطة مقتل 12 شخصًا في الهجوم، وإصابة ما بين 20 و29 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نُقلوا على أثرها إلى مستشفيات سيدني، بينهم عنصران من الشرطة.

وأوضحت أن أكثر من ألف شخص كانوا متواجدين في موقع الحادث وقت وقوع إطلاق النار، ما يفسر ارتفاع عدد الضحايا والمصابين.

وقال مفوض شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، مال لانيون، خلال مؤتمر صحفي، إن لدى الأجهزة الأمنية «معلومات أولية عن خلفيات مطلقي النار»، الأمر الذي يسمح بالتعامل مع الحادث على أنه هجوم إرهابي. 

وأكد أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على أحد المنفذين في موقع الحادث، فيما أُصيب المنفذ الثاني وتم نقله إلى المستشفى وهو قيد الاحتجاز.

في سياق متصل، أوضحت الشرطة أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، ولا تزال فرق مكافحة الإرهاب تعمل على جمع الأدلة وتحليلها، إلى جانب فحص عدد من العبوات الناسفة المشتبه بها من قبل وحدة تفكيك المتفجرات، للتأكد من خلو المنطقة من أي أخطار إضافية. 

كما يجري التحقق من احتمال تورط مشتبه به ثالث في العملية.

من جانبه، أكد رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، أن السلطات تتعامل مع الحادث «بأقصى درجات الجدية»، مشيرًا إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف الدوافع الكاملة للهجوم وجميع المتورطين فيه.

وشددت الشرطة الأسترالية، في ختام تصريحاتها، على دعمها الكامل للجاليات اليهودية في البلاد، وتعهدت باتخاذ إجراءات أمنية صارمة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات وحماية السلم المجتمعي.

سيدني استراليا اطلاق النار الجالية اليهودية حادث سيدني

المزيد

