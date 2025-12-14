منشور مؤثر.. أول تعليق من عمر مصطفى متولي على وفاة والدته

كتب الفنان عمر مصطفى متولي، منشورا مؤثرا، نعى خلاله والدته «إيمان إمام»، شقيقة الزعيم عادل إمام، التي وافتها المنية اليوم الأحد.

وكتب عمر مصطفى متولي، عبر حسابه الرسمي بتطبيق “إنستجرام”: «بسم الله الرحمن الرحيم (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) صدق الله العلي العظيم، توفيت إلى رحمة الله أمي الحبيبة، أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة».

وفاة شقيقة عادل إمام

وتوفيت شقيقة الزعيم عادل إمام، وأرملة الفنان مصطفى متولي «إيمان إمام»، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد تشييع الجنازة أو مكان تلقي العزاء.

نعى الفنان تامر عبد المنعم الراحلة عبر حسابه، قائلاً:

«خالص عزائي للنجم الكبير عادل إمام، والمنتج عصام إمام، وآل إمام، والفنان عمر متولي، والصديقين عصام وعادل مصطفى متولي في وفاة السيدة إيمان إمام، أرملة الفنان مصطفى متولي».