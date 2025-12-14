ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

الكيوى من الفاكهة التى تحتوى على الكثير من العناصر الغذائية المغذية، مثل الفولات والبوتاسيوم، وفيتامينات (K وC وE)، بالإضافة إلى الكثير من الألياف ومضادات الأكسدة التي تحسن بعض وظائف الجسم بشكل طبيعى، وفيما يتعلق بذلك، يذكر موقع "Health & Human" .

فوائد مذهلة لفاكهة الكيوى، وإليك أبرزها:

1. تقوية جهاز المناعة:

يحتوي الكيوى على الكثير من مضادات الأكسدة، منها فيتامين "سى"، وأظهرت الدراسات أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سى من شأنها أن تحسن من وظيفة جهاز المناعة، كما أن لها دورا كبيرا في الحماية من نزلات البرد والإنفلونزا.

2. المساعدة على الهضم:

الكيوى مثل معظم الفاكهة الغنية بالألياف والتي تسهل عملية الهضم، ويحتوي الكيوي على إنزيم بروتينى يسمى (الأكتينيدين)، الذي يعمل بدوره على تحطيم البروتين الموجود في وجبات الطعام مما يؤدى إلى تنظيم عملية الهضم.

3.ضبط ضغط الدم:

يحتوي الكيوي على بعض المواد النشطة بيولوجيا، التى تعمل على خفض ضغط الدم، وأظهرت الدراسات أن تناول ثلاثة ثمرات كيوي يوميًا يخفض نسبة ضغط الدم، لاحتوائها على (اللوتين)، وهو أقوى مضاد للأكسدة.

4. الحماية من النوبات القلبية:

تناول ثلاث ثمرات من الكيوى يوميا يقلل من كمية الدهون المتدفقة فى مجرى الدم، التى تسبب الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية.