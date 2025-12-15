قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
ترامب يشيد بـ"البطل الشجاع" في هجوم أستراليا: أنقذ أرواحا كثيرة ويرقد في المستشفى الآن
متحدث الوزراء: 13 مليار دولار حصيلة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احتمال وجود ورم.. نجل جليلة محمود يكشف آخر تطورات حالتها الصحية
وزارة التربية والتعليم تشكل لجنة لإدارة مدارس النيل الدولية
الأدلة الجنائية تعد تقريرا حول أسباب حريق مخبز شبرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعبات سلة الأهلي تكشف سر الإنجاز التاريخي بلقب بطولة أفريقيا

لاعبات سلة الأهلي
لاعبات سلة الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

سيطرت  ‎لاعبات الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي على الجوائز الفردية لبطولة إفريقيا ‏التي توج بها الفريق على حساب فيروفيارو مابوتو الموزمبيقي، بعدما فاز عليه في المباراة النهائية بنتيجة 77-51. ‎ 
وُوجت رنيم الجداوي بجائزة أفضل لاعبة في البطولة، كما فازت بجائزة أفضل لاعبة في مركز 5, فيما حصدت هاجر عامر جائزة أفضل لاعبة «ريباوند»، وأفضل لاعبة في مركز 4. ‏‌‎

طارق خيري: فخور بالفوز باللقب التاريخي

 
أبدى طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالأهلي سعادته بتتويج الفريق بلقب بطولة إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ فريق السيدات بالأهلي، 
وأكد المدير الفني أن الفريق كان لديه إصرار كبير من البداية على إسعاد الجماهير، مشيرًا إلى أنه يهدي هذا اللقب الغالى إلى كل من ساند الفريق ودعمه بقوة. وأوضح خيري أن الفريق حقق بطولة غالية عن جدارة واستحقاق، خاصة أن الفريق واجه منافسين أقوياء ولديهم لاعبات ذوات مستويات كبيرة، ولكننا قدمنا أداءً جيدًا خلال مشوار الفريق بالبطولة.  

رنيم الجداوي: حققنا إنجازًا تاريخيًّا 
 

رنيم الجداوي، لاعبة الفريق أكدت أن الفريق يستحق التتويج بلقب بطولة إفريقيا ، مشيرة إلى أن الأفضلية كانت للاعبات الأهلي في فترات اللقاء، وأنهن ‏نجحن في فرض أسلوب اللعب ليتوج الفريق بالبطولة في النهاية. كما أعربت عن سعادتها وفخرها بالفوز بلقب أفضل لاعبة في البطولة وجائزة أفضل لاعبة في مركز 5، لافتة إلى أن هذا الإنجاز يحسب للفريق بأكمله. وأوضحت رنيم الجداوي أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن طارق خيري بذل جهدًا كبيرًا مع الفريق، خلال الاستعدادات للمباراة، وأن ‏التتويج بلقب بطولة إفريقيا جاء نتاج هذا العمل المميز‎. وأشارت رنيم الجداوي إلى أن بطولة دوري إفريقيا هي إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات فريق كرة السلة سيدات بالأهلي، وأنها ‏تأمل في تحقيق المزيد من البطولات والألقاب مع الفريق خلال المرحلة المقبلة‎.  

نادين السلعاوي تكشف سر اللقب
 

كشفت نادين السلعاوي لاعبة الفريق أن مواجهة فيروفيارو مابوتو الموزمبيقي في نهائي بطولة إفريقيا لم تكن سهلة على الإطلاق، وأن الفوز تحقق بفضل إصرار الفريق على التتويج باللقب. وأكدت نادين أن جميع اللاعبات كانت لديهن الرغبة القوية في تحقيق الفوز على فيروفيارو مابوتو الموزمبيقي والظفر بلقب بطولة إفريقيا، خاصة بعد خسارة نهائي الموسم الماضي، مؤكدة أنهن تعاهدن على عدم التفريط في البطولة، وتحقيق اللقب لإسعاد جماهير الأهلي. وأشارت نادين إلى أن الفريق عانى من العديد من الإصابات منذ بداية الموسم، إلا أن إصرار الفريق والجهاز الفني كان سببًا في التتويج باللقب الإفريقي.

ثريا محمد : شخصية الاهلي وراء الفوز باللقب

أعربت ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الاهلي، عن سعادتها الكبيرة ببتويج الفريق بلقب بطولة إفريقيا.
وأكدت ثريا أن شخصية الأهلي كانت عاملًا حاسمًا طوال مشوار البطولة، حيث فرض الفريق أسلوبه على المنافسين منذ المباراة الأولى وحتى النهائي، ما انعكس على الأداء والنتائج. وأوضحت أن الفريق تعامل مع مواجهة فيروفيارو مابوتو بتركيز واحترام شديدين، في ظل إدراك صعوبة اللقاء، وكانت هناك رغبة قوية لدى اللاعبات في التتويج باللقب. وأضافت أن ضغط المباريات وتلاحمها خلال البطولة شكّل تحديًا كبيرًا، لكن خبرات اللاعبات وقدرتهن على التعامل مع الظروف الصعبة ساهمتا في حسم اللقب، مؤكدة أن الفريق يطمح لمواصلة حصد البطولات خلال الفترة المقبلة.

رضوي محمد: إنجاز تاريخي لهذا الجيل

أبدت رضوى محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الاهلي سعادتها البالغة بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا، بعد الفوز على فريق فيروفيارو مابوتو الموزمبيقي في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل. وأكدت رضوى أن لاعبات الأهلي قدمن أداءً قويًّا ومتكاملًا خلال المباراة النهائية، ونجحن في فرض أسلوبهن وسيطرن على مجريات اللعب، مشيرة إلى أن التتويج باللقب جاء نتيجة عمل طويل وجهد كبير خلال الفترة الماضية. وأضافت أن تحقيق بطولة إفريقيا يُعد إنجازًا تاريخيًّا للجيل الحالي، خاصة أنه اللقب القاري الأول في تاريخ فريق سيدات السلة بالنادي، مؤكدة أن هذا الإنجاز سيكون دافعًا قويًّا لمواصلة المنافسة على جميع البطولات خلال الموسم الجاري.  

دينا عمرو: البطولة الأهم مع الاهلي
 

أكدت دينا عمرو، لاعبة الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الاهلي ان بطولة افريقيا التي حصدها الفريق الليلة هي الاهم في مسيرتها مع الاهلي.
وقال دينا عمرو : «هذه البطولة هي الأهم لي مع الأهلي، وأحلم بتحقيق المزيد من البطولات مع الفريق، وأبارك لكل جماهير الأهلي على الفوز باللقب القاري، وأعدهم بالمزيد من الألقاب في الفترة المقبلة؛ لأننا نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبات ولدينا أيضًا مدير فني على أعلى مستوى». ووجهت دينا عمرو الشكر لجماهير النادي التي حرصت على دعم الفريق طوال مشوار بطولة إفريقيا، متمنية استمرار التتويج بالألقاب لإسعادهم.  


ميرال أشرف: التتويج باللقب هو الأهم في مسيرتي
 

قالت ميرال إن الدوافع لدى الفريق والجهاز الفني كانت كبيرة؛ من أجل التتويج باللقب وإسعاد الجماهير، مؤكدة أن التتويج باللقب الإفريقي هو الأهم في مسيرتها. وأشارت ميرال إلى أن تنفيذ اللاعبات لتعليمات الجهاز الفني كان كلمة السر في الفوز بلقب البطولة، مؤكدة أن التتويج بالبطولة كان هدفًا أساسيًّا لجميع اللاعبات خاصة أن البطولة هي الأولى في تاريخ النادي. واختتمت ميرال أن الفوز بلقب بطولة إفريقيا يحمل اللاعبات مسئولية نحو تحقيق المزيد من البطولات، والهيمنة على جميع الألقاب.  

لاعبات سلة الأهلي النادي الاهلي كرة السلة بطولة اافريقيا الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

ترشيحاتنا

نزلات البرد

عشبة غير متوقعة تعالج نزلات البرد والسعال

تساقط الشعر

عشان تعرف تعالجه صح.. اكتشف أسباب تساقط الشعر

زيت بذر الكتان

زيت بذور الكتان يحمي من أمراض خطيرة

بالصور

إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة

فيديو

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد