الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أعراض متحور كورونا الجديد.. كيف تعرف أنك مصاب؟

رشا عوني

تصدر متحور كورونا الجديد محركات البحث المختلفة خلال الساعات الأخيرة، إذأكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح أن هناك متحور جديد لفيروس كورونا منتشر حالياً في مصر، مع نزلات البرد والأنفلونزا الموسمية في بداية فصل الشتاء . 

وأوضح الحداد في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الفيروس أصبح أضعف وأقل شدة مقارنة بالفترات السابقة، مع التأكيد على أهمية توافر لقاحات كورونا لمواجهة أي تطورات صحية محتملة.

تحذيرات من عدوى غير معروفة بالمدارس.. والصحة المصرية توضح
متحور كورونا الجديد

أعراض متحور كورونا الجديد 

غالبًا ما تظهر الأعراض المعتادة لكوفيد 19 بعد مدة تتراوح بين يومين و14 يومًا من التعرض للفيروس، وتظهر على المصاب أعراض المتحور الجديد المنتشر حالياً وهي :

  • السعال الجاف.
  • ضيق النفس.
  • فقدان حاسة التذوق أو الشم.
  • التعب الشديد، ما يُسمى بالإرهاق.
  • أعراض متعلقة بالجهاز الهضمي، مثل اضطراب المعدة أو القيء أو الإسهال.
  • الشعور بالألم، مثل نوبات الصداع وآلام الجسم أو العضلات.
  • الحُمّى أو القشعريرة.
  • أعراض شبيهة بأعراض نزلة البرد مثل الاحتقان أو سيلان الأنف أو التهاب الحلق.
فيروس كورونا: ماذا نعرف عن المتحور الجديد
اعراض متحور كورونا الجديد

ازاي أعرف اني عندي كورونا ولا لا؟

كان ذلك من أكثر الأسئلة المنتشرة على جوجل ويبحث عنها المواطنون في ظل انتشار متحور كورونا الجديد، و تظهر أعراض كورونا في الغالب بعد 2-14 يوم من الإصابة بالفيروس، وقد تتراوح مدة ظهور الأعراض ما بين أيام إلى أسابيع، كما يمكن أن تمتد بعض الأعراض لفترات أطول؛ لما بعد الشفاء من الإصابة.

وتشمل أعراض كورونا المبكرة في الغالب الحمى وارتفاع درجة الحرارة إلى 38 مئوية؛ أي ما يعادل 100.4 فهرنهايت، بالإضافة إلى ضيق التنفس أو الشعور بالاختناق وعدم القدرة على التقاط الأنفاس

أعراض كورونا الأكثر شيوعا


على الرغم من وجود أعراض كثيرة ومختلفة لفيروس كورونا، إلا أن هناك بعض الأعراض أكثر شيوعاً من غيرها بين المرضى المصابين، وذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وتشمل:

الحمى.
السعال.
التعب والخمول.
فقدان حاسة الشم أو التذوق

نصائح للوقاية من أي فيروس 

  • النظافة الشخصية: اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم اليدين الكحولي بشكل متكرر، خاصة قبل تناول الطعام أو لمس وجهك.
  • سعال والعطس: غطِ فمك وأنفك بثني مرفقك أو بمنديل ورقي، وتخلص من المنديل في سلة مهملات مغلقة فورًا ثم اغسل يديك.
  • تجنب الأسطح الملوثة: نظف وطهر الأسطح التي تُلمس بانتظام مثل مقابض الأبواب والهواتف.
  • تجنب مخالطة المرضى: حافظ على مسافة آمنة من الأشخاص المرضى، وتجنب مشاركة الأدوات الشخصية مثل المناشف وأدوات المائدة. 
اعراض كورونا فيروس جديد اعراض الفيروس الجديد اعراض البرد اعراض الانفلونزا الموسمية علاج البرد بسرعة علاج سريع للبرد علاج كورونا متحور كورونا الجديد اعراض متحور كورونا الجديد

