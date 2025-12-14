أعراض متحور كورونا الجديد.. كيف تعرف أنك مصاب؟

تصدر متحور كورونا الجديد محركات البحث المختلفة خلال الساعات الأخيرة، إذأكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح أن هناك متحور جديد لفيروس كورونا منتشر حالياً في مصر، مع نزلات البرد والأنفلونزا الموسمية في بداية فصل الشتاء .

وأوضح الحداد في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الفيروس أصبح أضعف وأقل شدة مقارنة بالفترات السابقة، مع التأكيد على أهمية توافر لقاحات كورونا لمواجهة أي تطورات صحية محتملة.

متحور كورونا الجديد

أعراض متحور كورونا الجديد

غالبًا ما تظهر الأعراض المعتادة لكوفيد 19 بعد مدة تتراوح بين يومين و14 يومًا من التعرض للفيروس، وتظهر على المصاب أعراض المتحور الجديد المنتشر حالياً وهي :

السعال الجاف.

ضيق النفس.

فقدان حاسة التذوق أو الشم.

التعب الشديد، ما يُسمى بالإرهاق.

أعراض متعلقة بالجهاز الهضمي، مثل اضطراب المعدة أو القيء أو الإسهال.

الشعور بالألم، مثل نوبات الصداع وآلام الجسم أو العضلات.

الحُمّى أو القشعريرة.

أعراض شبيهة بأعراض نزلة البرد مثل الاحتقان أو سيلان الأنف أو التهاب الحلق.

اعراض متحور كورونا الجديد

ازاي أعرف اني عندي كورونا ولا لا؟

كان ذلك من أكثر الأسئلة المنتشرة على جوجل ويبحث عنها المواطنون في ظل انتشار متحور كورونا الجديد، و تظهر أعراض كورونا في الغالب بعد 2-14 يوم من الإصابة بالفيروس، وقد تتراوح مدة ظهور الأعراض ما بين أيام إلى أسابيع، كما يمكن أن تمتد بعض الأعراض لفترات أطول؛ لما بعد الشفاء من الإصابة.

وتشمل أعراض كورونا المبكرة في الغالب الحمى وارتفاع درجة الحرارة إلى 38 مئوية؛ أي ما يعادل 100.4 فهرنهايت، بالإضافة إلى ضيق التنفس أو الشعور بالاختناق وعدم القدرة على التقاط الأنفاس

أعراض كورونا الأكثر شيوعا



على الرغم من وجود أعراض كثيرة ومختلفة لفيروس كورونا، إلا أن هناك بعض الأعراض أكثر شيوعاً من غيرها بين المرضى المصابين، وذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وتشمل:

الحمى.

السعال.

التعب والخمول.

فقدان حاسة الشم أو التذوق

نصائح للوقاية من أي فيروس