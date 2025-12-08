عشان ماتقولش كورونا .. اعرف مراحل نزلات البرد

ما لا يعرفه كثيرون أن الطقس البارد بحد ذاته لا يُسبب المرض إنما التعرّض لفيروس يُسبب نزلات البرد الشائعة هو ما يُسبب هذه الحالة.

وفقا لماذكره موقعverywellhealth فإن نزلات البرد الشائعة تمر عادة بخمس مراحل ويجب فهمها لمعرفة طبيعية الاعراض وعدم اهمال العلامات الخطيرة أو المبالغة في الخوف من الأعراض البسيطة.

مراحل نزلات البرد

فترة الحضانة (من يوم إلى ثلاثة أيام) هي الفترة التي تلي التعرض للفيروس وقبل ظهور الأعراض و ​​عادةً لا تظهر أي أعراض ملحوظة خلال هذه المرحلة.



تبدأ الأعراض (من يوم إلى يومين) عندما قد تلاحظ العلامات الأولى لنزلات البرد، مثل الكحة أو التهاب الحلق، والتعب الخفيف، وربما الصداع الخفيف.



ذروة الأعراض (يوم أو يومين) هي أسوأ فترة للأعراض و تشمل احتقان الأنف، وسيلان الأنف، والعطس، والسعال ويكون الزكام أكثر عدوى في هذه الفترة.



مرحلة الثبات (من يومين إلى ثلاثة أيام) هي الفترة التي يبدأ فيها الجسم بمحاربة الفيروس، ولكن قد لا تزال تعاني من بعض الأعراض الثابتة، مثل السعال وسيلان الأنف.



فترة التعافي (من ثلاثة إلى خمسة أيام) هي فترة تحسّن تدريجي للأعراض، و ​​يعاني بعض الأشخاص من سعال مستمر أو احتقان أنفي لمدة تصل إلى أسبوعين ريثما يتعافى الجسم.



تختلف مدة بقاء جسمك في كل مرحلة، في حين يصل معظم الناس إلى مرحلة التعافي في اليوم العاشر، من الشائع أن تستمر الأعراض لأيام أو أسابيع بعد ذلك.

مع ذلك، إذا ساءت أعراضك بشكل ملحوظ بعد التحسن الأولي، فهناك احتمال إصابتك بعدوى ثانوية، مثل التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الشعب الهوائية، و استشر مقدم الرعاية الصحية إذا كانت أعراض البرد لديك شديدة أو مستمرة لفترة طويلة.