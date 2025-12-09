منصات إطلاق ودروع سيراميكية.. رئيس العربية للتصنيع يكشف قدرات ضخمة للمعدات العسكرية المصرية

استعرض اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ابرز المعدات العسكرية المعروضة في معرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية والعسكرية.

تصنيع الطائرة فالكون

وقال مختار عبد اللطيف في حواره على قناة " الأولى الفضائية"، :" الدولة تولي اهتماما كبيرا بتعميق التصنيع المحلي في المجالات العسكرية والمدنية .

وتابع مختار عبد اللطيف :" لدينا شراكة مع شركة داسو الفرنسية والتي تعد اكبر الشركات المنتجة للطائرات المقاتلة في العالم .



واكمل مختار عبد اللطيف :" نتعاون مع هذه الشركة وتعرفوا على قدراتنا للتصنيع ولدينا 3 مصانع في الهيئة تعمل في مجال الطارات ".



ولفت مختار عبد اللطيف:" وقعنا عقد شراء مع شركة داسو الفرنسية لأول قطعتين من الطائرة الفالكون المصنعة داخل مصنع المحركات الخاص بالهيئة ".

مقذوفات الطائرات المسيرة



وقال مختار عبد اللطيف، :" قمنا بتصنيع مقذوفات للعمل مع الطائرات المسيرة، و قمنا بتصنيع مقذوف بعمل بالعبوات شديدة الانفجار ومقذوف يعمل بالعبوات التي ينتج عنها ضغط حراري كبير وتستخدم داخل الأنفاق".

واكمل مختار عبد اللطيف :" قمنا بإنتاج مقذوفات تعمل مع المسيرات الانتحارية ض الأهداف المدرعة .

منصات إطلاق قادر 2 وفهد

وقال مختار عبد اللطي، :" عرضنا في إيدكس عربتان مدرعتان وهم العربة المدرعة الخفيفة قادر 2 والعربة المدرعة فهد ".



وتابع مختار عبد اللطيف :" نقوم بتطوير العربة فهد بشكل مستمر في تسليحها "، مضيفا:" تم تجهيز عربتا قادر 2 وفهد بمنصات إطلاق لزيادة القدرة النيرانية الخاصة بهما ".



واكمل مختار عبد اللطيف :" قمنا ببحث لإنتاج الدروع السيراميكية لوضعها في العربات قادر 2 وفهد لرفع درجة الحماية وبالفعل تم استخدام الدروع السيراميكية في العربتان ".

نوفر للجيش معدات تتوافق مع متطلبات الحرب الحديثة



وقال مختار عبد اللطيف، :" معرض إيديكس رسالة طمأنة للشعب المصري بجاهزية القوات المسلحة بأحدث المعدات العسكرية المتطورة".



وتابع مختار عبد اللطيف :"كافة جهات التصنيع العسكري المصري تشارك في إيديكس بمعدات عسكرية جديدة وتم تنفيذها بعقول مصرية 100 % ".

واكمل مختار عبد اللطيف :" مجموعة كبيرة من الشباب تحضر فعاليات معرض إيديكس للصناعات الدفاعية للاعتزاز بقدرات القوات المسلحة المصرية ".



ولفت مختار عبد اللطيف :" يتم تجهيز الجيش المصري بمعدات حديثة تتوافق مع متطلبات الحرب الحديثة .. ونحن لسنا دعاة حرب لكن نمتلك القوة ".

لابد ان نفخر بمصريتنا

وقال مختار عبد اللطيف"، :" وقعنا اتفاقيات مع شركة أبو ظبي العاملة في مجال الطائرات لتصنيع قطع غيار وأنواع معينة من الطائرات ".



وتابع مختار عبد اللطيف :" مصر دولة كبيرة لها تاريخ عريق ولابد ان نفخر بمصريتنا والعالم كله جاء لمصر للمشاركة في فعاليات معرض إيديكس للصناعات الدفاعية ".



واكمل مختار عبد اللطيف :" معرض إيديكس للصناعات الدفاعية له العديد من الفوائد الاقتصادية التي تستفيد منها مصر".



