قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العربي القطري يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي مع يزن النعيمات
منصات إطلاق ودروع سيراميكية.. رئيس العربية للتصنيع يكشف قدرات ضخمة للمعدات العسكرية المصرية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
فرص ذهبية للشباب.. وزارة العمل تعن عن وظائف برواتب تصل لـ20 ألف جنيه
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
مع تقلبات الطقس وانخفاض الحرارة.. اعرف أعراض التهاب الجيوب الأنفية وطرق العلاج
طقس الغد: جبهة باردة تجتاح البلاد.. اضطراب الملاحة في المتوسط وأمطار غزيرة تهدد الدلتا
مستندات تثبت وجود سجل طبي للسباح يوسف تسلمه الاتحاد.. متحدث وزارة الشباب يكشف
بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه
غارة أمريكية على مأرب اليمينة.. وأنباء عن مقـ.تل قياديين بتنظيم القاعدة
مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية
تعطيل الدراسة بهذه المحافظات.. تحذيرات جوية عاجلة مع اتساع موجة الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منصات إطلاق ودروع سيراميكية.. رئيس العربية للتصنيع يكشف قدرات ضخمة للمعدات العسكرية المصرية

رئيس
رئيس
هاني حسين

استعرض اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع،  ابرز المعدات العسكرية المعروضة في معرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية والعسكرية.

تصنيع الطائرة فالكون 

وقال مختار عبد اللطيف في حواره على قناة " الأولى الفضائية"، :" الدولة تولي اهتماما كبيرا بتعميق التصنيع المحلي في المجالات العسكرية والمدنية .

وتابع مختار عبد اللطيف :"   لدينا شراكة مع شركة داسو الفرنسية والتي تعد اكبر الشركات المنتجة للطائرات المقاتلة في العالم .


واكمل مختار عبد اللطيف :"  نتعاون مع هذه الشركة وتعرفوا على قدراتنا للتصنيع ولدينا 3 مصانع في الهيئة تعمل في مجال الطارات ".


ولفت مختار عبد اللطيف:"  وقعنا عقد شراء مع شركة داسو الفرنسية لأول قطعتين من الطائرة الفالكون المصنعة داخل مصنع المحركات الخاص بالهيئة ".

مقذوفات الطائرات المسيرة 


وقال مختار عبد اللطيف، :"  قمنا بتصنيع مقذوفات للعمل مع الطائرات المسيرة، و قمنا بتصنيع مقذوف بعمل بالعبوات شديدة الانفجار ومقذوف يعمل بالعبوات التي ينتج عنها ضغط حراري كبير  وتستخدم داخل الأنفاق".

واكمل مختار عبد اللطيف :"   قمنا بإنتاج مقذوفات تعمل مع المسيرات الانتحارية  ض الأهداف المدرعة .

منصات إطلاق قادر 2 وفهد 

وقال مختار عبد اللطي، :" عرضنا في إيدكس عربتان مدرعتان وهم العربة المدرعة الخفيفة قادر 2 والعربة المدرعة فهد ".


وتابع مختار عبد اللطيف :"  نقوم بتطوير العربة فهد بشكل مستمر في تسليحها "، مضيفا:" تم تجهيز عربتا قادر 2 وفهد بمنصات إطلاق لزيادة القدرة النيرانية الخاصة بهما ".


واكمل مختار عبد اللطيف :"  قمنا ببحث لإنتاج الدروع السيراميكية لوضعها في العربات قادر 2 وفهد لرفع درجة الحماية وبالفعل تم استخدام الدروع السيراميكية في العربتان ".

نوفر للجيش معدات تتوافق مع متطلبات الحرب الحديثة 


وقال مختار عبد اللطيف، :" معرض إيديكس رسالة طمأنة للشعب المصري بجاهزية القوات المسلحة بأحدث المعدات العسكرية المتطورة".


وتابع مختار عبد اللطيف :"كافة جهات التصنيع العسكري المصري تشارك في إيديكس بمعدات عسكرية جديدة وتم تنفيذها بعقول مصرية 100 % ".

واكمل مختار عبد اللطيف :" مجموعة كبيرة من الشباب تحضر فعاليات معرض إيديكس للصناعات الدفاعية للاعتزاز بقدرات القوات المسلحة المصرية ".


ولفت مختار عبد اللطيف :" يتم تجهيز الجيش المصري بمعدات حديثة تتوافق مع متطلبات الحرب الحديثة .. ونحن لسنا دعاة حرب لكن نمتلك القوة ".

لابد ان نفخر بمصريتنا 

وقال مختار عبد اللطيف"، :" وقعنا اتفاقيات مع  شركة أبو ظبي العاملة في مجال الطائرات  لتصنيع قطع غيار وأنواع معينة من الطائرات ".  


وتابع مختار عبد اللطيف :"  مصر دولة كبيرة لها تاريخ عريق  ولابد ان نفخر بمصريتنا  والعالم كله جاء لمصر للمشاركة في فعاليات معرض إيديكس للصناعات الدفاعية ".


واكمل مختار عبد اللطيف :"  معرض إيديكس للصناعات الدفاعية له العديد من الفوائد الاقتصادية التي تستفيد منها مصر".


 

المعدات العسكرية مصر المسيرات العربة فهد منصات غطلاق إيديكس 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

ترشيحاتنا

وظائف وزارة العمل في المانيا

وظائف وزارة العمل في ألمانيا.. قدم الآن

قطارات السكك الحديدية

توقف حركة القطارات جزئيا بعد خروج عربات قطار روسي عن القضبان بين بشتيل وبولاق الدكرور

الثروة الحيوانية

برد الشتاء يهدد الثروة الحيوانية.. وهذه أهم التعليمات للحفاظ عليها

بالصور

بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه

‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

مرسيدس تكشف الجيل الجديد من GLB 2026 بتطورات كبيرة في التصميم والتقنيات

مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة

فيديو

برنامج “مزيكا صالونات"

تعاون مفاجئ بين ترك ورشدي وإيفو في الحلقة الخامسة من الموسم السادس لمزيكا صالونات

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد