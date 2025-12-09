إجراءات قانونية مُحكمة.. آخر استعدادات الزمالك لانعقاد الجمعية العمومية

أكد اللواء حسن موسى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن الإدارة أنهت كافة الترتيبات بالتنسيق الكامل مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة استعدادًا لانعقاد الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها اليوم الثلاثاء داخل مقر النادي.

وأوضح أن التواصل بين الطرفين مستمر منذ عدة أسابيع لضمان خروج اليوم الانتخابي والتنظيمي بصورة قانونية منضبطة.

تحديث جداول الأعضاء والتأكد من أحقية التصويت

أشار المدير التنفيذي إلى أن النادي قام بعملية تنقية وتحديث شاملة لجداول أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة. وشدد على أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان سلامة قوائم الأعضاء وتطبيق اللوائح بدقة، بما يحقق الشفافية الكاملة في عملية التصويت وقرارات الجمعية.

لا غرامات على المتخلفين عن الحضور

وحول مسألة الغرامات المالية، أوضح موسى أنه لا توجد أي غرامات مالية على الأعضاء الذين لا يحضرون الجمعية العمومية، مؤكدًا أن هذا القرار صادر عن إدارة النادي وتم تطبيقه سابقًا في جمعيات عمومية أخرى. وأكد أن النادي يحرص على المشاركة الطوعية دون فرض أعباء مالية على الأعضاء.

مواعيد الانعقاد وإجراءات اليوم

وكشف المدير التنفيذي أن الجمعية العمومية ستنعقد من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، وفق اللوائح المنظمة للعمل داخل النادي. وتم تجهيز مقار اللجان وأماكن تسجيل الحضور والتصويت لضمان سير العملية بانسيابية وتسهيل حركة الأعضاء.

النصاب القانوني لانعقاد الجمعية

واختتم اللواء حسن موسى تصريحاته بالتأكيد على أن اكتمال النصاب القانوني للجمعية يتطلب حضور 10 آلاف عضو على الأقل ممن يحق لهم المشاركة. وأكد أن الإدارة جاهزة للتعامل مع كثافة الأعضاء المتوقعة، مشيرًا إلى أن النادي يعوّل على وعي الجمعية العمومية لإنجاح هذا الحدث المهم في مسيرة الزمالك الإدارية



