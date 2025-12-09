قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دبلوماسي أمريكي سابق: استمرار حزب الله في إعادة التسلّح يمنع أي فرصة لوقف الهجمات الإسرائيلية
إجراءات قانونية مُحكمة.. آخر استعدادات الزمالك لانعقاد الجمعية العمومية
حققت حلمي.. عمر مرموش يحتفل بخطوبته على ضفاف النيل
عمرو أديب عن تلف وثائق تاريخية مصرية باللوفر: لازم ننكد عليهم
ما معنى دعاء المطر “اللهم صيبا نافعا”؟.. اعرف المقصود من كلمات النبي
سلاح جو الاحتلال ينفذ ضربات على أهداف تابعة لحزب الله جنوبي لبنان
ميدو: الزمالك حصل على تصريح لتأسيس شركة كرة داخل النادي
الجيش الإسرائيلي: إيران عادت لإنتاج الصواريخ الباليستية بوتيرة عالية
كمال شعيب: قرار سحب أرض الزمالك جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية
العربي القطري يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي مع يزن النعيمات
منصات إطلاق ودروع سيراميكية.. رئيس العربية للتصنيع يكشف قدرات ضخمة للمعدات العسكرية المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إجراءات قانونية مُحكمة.. آخر استعدادات الزمالك لانعقاد الجمعية العمومية

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد اللواء حسن موسى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن الإدارة أنهت كافة الترتيبات بالتنسيق الكامل مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة استعدادًا لانعقاد الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها اليوم الثلاثاء داخل مقر النادي. 

وأوضح أن التواصل بين الطرفين مستمر منذ عدة أسابيع لضمان خروج اليوم الانتخابي والتنظيمي بصورة قانونية منضبطة.

تحديث جداول الأعضاء والتأكد من أحقية التصويت

أشار المدير التنفيذي إلى أن النادي قام بعملية تنقية وتحديث شاملة لجداول أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة. وشدد على أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان سلامة قوائم الأعضاء وتطبيق اللوائح بدقة، بما يحقق الشفافية الكاملة في عملية التصويت وقرارات الجمعية.

لا غرامات على المتخلفين عن الحضور

وحول مسألة الغرامات المالية، أوضح موسى أنه لا توجد أي غرامات مالية على الأعضاء الذين لا يحضرون الجمعية العمومية، مؤكدًا أن هذا القرار صادر عن إدارة النادي وتم تطبيقه سابقًا في جمعيات عمومية أخرى. وأكد أن النادي يحرص على المشاركة الطوعية دون فرض أعباء مالية على الأعضاء.

مواعيد الانعقاد وإجراءات اليوم

وكشف المدير التنفيذي أن الجمعية العمومية ستنعقد من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، وفق اللوائح المنظمة للعمل داخل النادي. وتم تجهيز مقار اللجان وأماكن تسجيل الحضور والتصويت لضمان سير العملية بانسيابية وتسهيل حركة الأعضاء.

النصاب القانوني لانعقاد الجمعية

واختتم اللواء حسن موسى تصريحاته بالتأكيد على أن اكتمال النصاب القانوني للجمعية يتطلب حضور 10 آلاف عضو على الأقل ممن يحق لهم المشاركة. وأكد أن الإدارة جاهزة للتعامل مع كثافة الأعضاء المتوقعة، مشيرًا إلى أن النادي يعوّل على وعي الجمعية العمومية لإنجاح هذا الحدث المهم في مسيرة الزمالك الإدارية


 

الزمالك أخبار الرياضة أخبار الزمالك دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

ترشيحاتنا

زد اف سي

زد يستعد لبطولة كأس عاصمة مصر بتجهيز البدلاء والناشئين

الأهلي

تصعيد 13 لاعبًا من قطاع الناشئين بالأهلي استعدادًا لكأس عاصمة مصر

منتخب مصر

ميدو: مستوى منتخب مصر في كأس العرب مقلق.. وأتمنى مشاركة الونش

بالصور

بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه

‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

مرسيدس تكشف الجيل الجديد من GLB 2026 بتطورات كبيرة في التصميم والتقنيات

مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة

فيديو

برنامج “مزيكا صالونات"

تعاون مفاجئ بين ترك ورشدي وإيفو في الحلقة الخامسة من الموسم السادس لمزيكا صالونات

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد