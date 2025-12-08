قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
فرص ذهبية للشباب.. وزارة العمل تعن عن وظائف برواتب تصل لـ20 ألف جنيه
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
مع تقلبات الطقس وانخفاض الحرارة.. اعرف أعراض التهاب الجيوب الأنفية وطرق العلاج
طقس الغد: جبهة باردة تجتاح البلاد.. اضطراب الملاحة في المتوسط وأمطار غزيرة تهدد الدلتا
مستندات تثبت وجود سجل طبي للسباح يوسف تسلمه الاتحاد.. متحدث وزارة الشباب يكشف
بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه
غارة أمريكية على مأرب اليمينة.. وأنباء عن مقـ.تل قياديين بتنظيم القاعدة
مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية
تعطيل الدراسة بهذه المحافظات.. تحذيرات جوية عاجلة مع اتساع موجة الأمطار
فصل الكهرباء عن هذه القرى والمناطق بكفر الشيخ.. إليك الأماكن والمواعيد
وظائف وزارة الكهرباء 2025.. التخصصات والشروط وطريقة التقديم والأوراق المطلوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم إمام ينفي ما تردد عن موافقته تولي منصب مدير الكرة بالزمالك.. تفاصيل

إسلام صادق
إسلام صادق
ميرنا محمود

كشف الإعلامي إسلام صادق عن مفاجأة صادمة بشأن ما تردد حول موافقه حازم أمام علي تولي منصب مدير الكرة بالزمالك .

و كتب إسلام صادق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: حازم إمام ينفي ما تردد عن موافقته تولي منصب مدير الكرة بالزمالك مؤكدا أن الأمر لم يعرض عليه من الأساس!

تصريحات حازم إمام

و كان قد رد حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق على تصريحات البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق للقلعة البيضاء الهجومية علي إدارة الفارس الأبيض.

قال حازم إمام عبر تصريحات تلفزيونية:

استغربت من تصريحات فيريرا وفيه مدربين كبار مسكوا الزمالك ومشيوا وليهم مستحقات وكانوا بيتكلموا عن الزمالك بأفضل كلام.

تابع حازم إمام: أنا عاوز أتكلم عن الملعب، الملعب مش سيء إحنا بدأنا أول 3 أيام في الكلية الحربية وقال الأرضية عالية وطلب تتقص وطلعنا على العاصمة الإدارية والزمالك نفذ كل طلباته في الملعب وفعلا كان افضل مما طلب بكتير مكنش سىء زي ما قال.

أضاف حازم إمام: موضوع تحليل مباراة الأهلي حدث بالفعل انقطاع للخدمة بس دي مش حجة.

واصل حازم إمام: مفيش حد في مصر مبيتفرجش على الأهلي مباريات الأهلي موجودة على اليوتيوب وفي كل حتة اتفرج على 3-4 ماتشات واتفرج عليها ومكنتش حابب أن فيريرا يطلع يتكلم على الزمالك بالشكل ده.

واستطرد حازم إمام: موضوع منصه التحليل مكنتش بتمثل أي عائق لينا، وطلب من كابتن عبد الناصر يحل المشكلة واتحلت قبل ماتش الأهلي بيومين وعرفنا كل حاجة عن الأهلي وانا مش فاهم ايه الحجه دي.

وأكمل حازم إمام: هو شخصيته زي ما انت شايف مش عايز أقول صدامي بس اغلب اللعيبه مكنتش بتحب تتكلم معاه اصلا.

واختتم حازم إمام حديثه قائلا: ولما كنت بتكلم معاه واقوله وجهه نظري يقولي أنا ليا فلسفتي وعارف بعمل ايه كويس.

حازم امام تصريحات حازم امام اسلام صادق حازم إمام ينفي ما تردد عن موافقته تولي منصب مدير الكرة بالزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

ترشيحاتنا

سرطان الرئة

أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بسرطان الرئة

كرات اللحمة

طريقة عمل كرات اللحمة السويدية زي المطاعم الفخمة

نزلات البرد

طرق الوقاية من نزلات البرد

بالصور

بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه

‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

مرسيدس تكشف الجيل الجديد من GLB 2026 بتطورات كبيرة في التصميم والتقنيات

مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة

فيديو

برنامج “مزيكا صالونات"

تعاون مفاجئ بين ترك ورشدي وإيفو في الحلقة الخامسة من الموسم السادس لمزيكا صالونات

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد