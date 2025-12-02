حازم إمام عن هجوم فيريرا.. أغلب لاعبي الزمالك مكانتش تحب تتكلم معاه

رد حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق على تصريحات البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق للقلعة البيضاء الهجومية علي إدارة الفارس الأبيض.

قال حازم إمام عبر تصريحات تلفزيونية:

استغربت من تصريحات فيريرا وفيه مدربين كبار مسكوا الزمالك ومشيوا وليهم مستحقات وكانوا بيتكلموا عن الزمالك بأفضل كلام.

تابع حازم إمام: أنا عاوز أتكلم عن الملعب، الملعب مش سيء إحنا بدأنا أول 3 أيام في الكلية الحربية وقال الأرضية عالية وطلب تتقص وطلعنا على العاصمة الإدارية والزمالك نفذ كل طلباته في الملعب وفعلا كان افضل مما طلب بكتير مكنش سىء زي ما قال.

أضاف حازم إمام: موضوع تحليل مباراة الأهلي حدث بالفعل انقطاع للخدمة بس دي مش حجة.

واصل حازم إمام: مفيش حد في مصر مبيتفرجش على الأهلي مباريات الأهلي موجودة على اليوتيوب وفي كل حتة اتفرج على 3-4 ماتشات واتفرج عليها ومكنتش حابب أن فيريرا يطلع يتكلم على الزمالك بالشكل ده.

واستطرد حازم إمام: موضوع منصه التحليل مكنتش بتمثل أي عائق لينا، وطلب من كابتن عبد الناصر يحل المشكلة واتحلت قبل ماتش الأهلي بيومين وعرفنا كل حاجة عن الأهلي وانا مش فاهم ايه الحجه دي.

وأكمل حازم إمام: هو شخصيته زي ما انت شايف مش عايز أقول صدامي بس اغلب اللعيبه مكنتش بتحب تتكلم معاه اصلا.

واختتم حازم إمام حديثه قائلا: ولما كنت بتكلم معاه واقوله وجهه نظري يقولي أنا ليا فلسفتي وعارف بعمل ايه كويس.