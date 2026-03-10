دعاء ليلة القدر.. احرص عليه طوال العشر الأواخر من رمضان

دعاء ليلة القدر.. بدأ الملايين من المسلمين منذ الصباح البحث عن دعاء ليلة القدر عبر محركات البحث على “جوجل”، حيث ينطلق مع غروب شمس اليوم الثلاثاء قطار العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، ولكن ليلة القدر ليس لها ميعاد محدد مذكور في القرآن والسنة.

وأجمع الفقهاء على أن ليلة القدر تأتي في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، ودعاء ليلة القدر له مكانة في قلوب المسلمين لأن الدعاء في هذه الليلة مستجاب بإذن الله تعالى.

دعاء ليلة القدر

ونقول في دعاء ليلة القدر والذي ورد عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم:

- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

- اللهم ارحمنا يا مولانا إذا وارانا التراب، وودعنا الأحباب وفارقنا النعيم وانقطع عنا النسيم، اللهم كن معنا إذا نفخ في الصور، وبعثر ما في القبور، إليك يا ربنا يومئذٍ النشور، اللهم كن معنا يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه، وتسألك جميع الكائنات السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم ما أخشاه أن يكون صعباً هوّنه وما أخشاه أن يكون عسيراً يسّره وما أخشاه أن يكون شراً اجعل لي فيه خيراً ولا تجعلني أخشى سواك.

- اللهم أحسن ختامنا وارزقنا من حلالك واحمنا من طريق الشر والحرام، اللهم لطفك وعفوك بمرضى كورونا إنك أنت الشافي المعافي رب المعجزات القادر على إحياء العظام وهي رميم.

- اللهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين تُسلّم عليهم الملائكة، يا رب تقبل منا وعلى طاعتك أعنّا وأكرمنا ولا تهنّا.

- ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَد منك الجد.

- اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

ونقول في دعاء ليلة القدر مكتوب أيضًا:

- اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك”.



- اللهم اجعل لي قي قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي سمعي نورًا وفي بصري نورًا، وفي بصري نورًا، ومن فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن شمالي نورًا، ومن بين يدي نورًا، ومن خلفي نورًا، واجعل في نفسي نورًا، وأعظم لي نورًا.

- اللهم ألق الصبر والسلوان على المستضعفين وذويهم وألهمهم الرشد والثبات، اللهم أعدهم الى أهليهم عاجلًا غير آجل، اللهم ان لهم أمهات باكيات حزينات وآباء يعانون الوجد والهم والحسرات.

- اللهم من أحييته منا فأحبه على الإسلام، ومن توفيته على الإيمان، اللهم ارحمنا إذا عرق الجبين وكثر الأنين وأيس منا القريب والطبيب وبكى علينا الصديق والحبيب اللهم أرحمنا إذا حملنا على الأعناق، وبلغت التراقي وقيل من راق، والتفت الساق بالساق، إليك يا رب يومئذ المساق.

دعاء ليلة القدر مكتوب

ليلة القدر هي إحدى الليالي المختارة من قبل الله عز وجل، فهي من الليالي الجليلة التي يستجاب فيها الدعاء ويعتق الله فيها رقاب عباده من النيران، ودعاء ليلة القدر من أفضل العبادات التي يجازي الله بها العبد في ليلة القدر المباركة.

- اللهمَّ إني أسألُك العفو والعافية، في الدنيا والآخرة، اللهمَّ إني أسألُك العفو والعافية، في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أغتال من تحتي.



- ونقول في دعاء ليلة القدر اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر، فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، وأغفنا من الفقر.

- اللهم من عادانا فعاده، ومن آذانا فآذه، اللهم إننا ضعفاء فقونا، مظلومون فانصرنا، مبتلون فثبتنا، اللهم آنس وحشتنا، وأزل كربتنا، وخفف مصابنا، واشف مرضانا.

- اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك، وفي هذه الليلة المباركة أن تكتبنا من عتقائك من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وسائر قراباتنا من النار يا عزيز يا غفار.

- اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك، ولا تسده عني وارزقني رزقا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

- اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.

- اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.