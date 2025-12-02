قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 2-12-2025
وزير الزراعة: زيادة 25% في إنتاج الفراولة.. وأزمة الأسعار تفرض العودة لمنظومة الزراعة التعاقدية
طريقة استخراج قيد عائلي مميكن
أيمن الرمادي: أنا زعلان على الزمالك.. ومفيش بديل لعمر جابر
زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا
أمريكا تعتزم بدء المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة.. تفاصيل
انتبه.. شبورة كثيفة تهدد الرؤية على الطرق حتى 9 صباحًا
الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصري على الجنسية
مسؤولان أمريكيان: واشنطن قلقه من الضربات الإسرائيلية المتكررة على سوريا
مؤسسة غامضة تعمل على تهجير أهل غزة لجنوب أفريقيا.. تفاصيل
إيحاءات فاضحة.. ضبط متحرش سوهاج الجديدة بعد فيديو فتيات الجامعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حازم إمام: فيريرا صدامي.. ولن يدرب ناد كبير بحجم الزمالك

يارا أمين

أكد حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، أن ملعب تدريبات النادي ليس سيئًا كما وصفه يانيك فيريرا، المدير الفني السابق للفريق، مشيرًا إلى أنه كان مساعدًا له في جهازه الفني ويعلم ما يقوله جيدا.

وأضاف إمام في مكالمة هاتفية لـ برنامج “أوضة اللبس” على قناة النهار، أنه لم يتوقع أن يتحدث فيريرا عن الزمالك بهذه الطريقة، مؤكدًا أن المدرب لن يقود فريقًا بحجم الزمالك مرة أخرى في حياته.

تجنب لاعبي الزمالك التعامل مع فيريرا

وأشار إلى أن لاعبي الزمالك لم يفضلوا التعامل مع فيريرا، لافتًا إلى حادثة سيف الجزيري التي واجه فيها مشكلة كبيرة عند محاولته التحدث معه، مؤكدًا أن الأمر لم يكن مجرد صدام شخصي بل أثر على التواصل داخل الفريق.

وأوضح إمام أن هناك مدربين تأخرت مستحقاتهم المالية، ومع ذلك لم يتحدثوا عن النادي بهذه الطريقة، مؤكدًا أن الكابتن أيمن الرمادي، الذي درب الزمالك لمدة شهر فقط، لا يزال يكن للنادي كل الحب والاحترام.

واختتم إمام تصريحاته بالقول إن فيريرا كان صداميًا وأن أسلوبه لم يكن متناسبًا مع حجم نادي الزمالك الكبير.

حازم إمام الزمالك يانيك فيريرا فيريرا سيف الجزيري

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

الإيجار القديم

محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار

حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة

البنك الأهلي المصري

حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد

الذهب

توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل

أرملة إسماعيل الليثي تكشف تفاصيل عن تعرضها لأزمة جديدة بعد وفاة زوجها

أرملة إسماعيل الليثي تكشف تفاصيل عن تعرضها لأزمة جديدة بعد وفاة زوجها

الزمالك

أحمد فوزي: المهدي سليمان أخطأ بالانتقال للزمالك.. وعواد حارس المنتخب في أمم أفريقيا

محمد عبدالمنصف

حارس الأهلي: مباراة الـ 6 /1 أثرت على تاريخ عبد المنصف

أبوجبل

أحمد فوزي: حسين السيد كان حارس قصير.. و أبو جبل خلص على نفسه

"ردع 300" و"سينا 806".. أحدث المنتجات العسكرية للإنتاج الحربي بمعرض إيديكس 2025| شاهد

رمضان 2026 .. مي عمر تحتفل بانطلاق تصوير مسلسلها الست موناليزا

بطولة شريف سلامة وريهام عبد الغفور.. تعرف على موعد عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات .. أبرز معروضات إيجلز انترناشيونال في إيديكس 2025‎

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

