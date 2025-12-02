حازم إمام: فيريرا صدامي.. ولن يدرب ناد كبير بحجم الزمالك

أكد حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، أن ملعب تدريبات النادي ليس سيئًا كما وصفه يانيك فيريرا، المدير الفني السابق للفريق، مشيرًا إلى أنه كان مساعدًا له في جهازه الفني ويعلم ما يقوله جيدا.

وأضاف إمام في مكالمة هاتفية لـ برنامج “أوضة اللبس” على قناة النهار، أنه لم يتوقع أن يتحدث فيريرا عن الزمالك بهذه الطريقة، مؤكدًا أن المدرب لن يقود فريقًا بحجم الزمالك مرة أخرى في حياته.

تجنب لاعبي الزمالك التعامل مع فيريرا

وأشار إلى أن لاعبي الزمالك لم يفضلوا التعامل مع فيريرا، لافتًا إلى حادثة سيف الجزيري التي واجه فيها مشكلة كبيرة عند محاولته التحدث معه، مؤكدًا أن الأمر لم يكن مجرد صدام شخصي بل أثر على التواصل داخل الفريق.

وأوضح إمام أن هناك مدربين تأخرت مستحقاتهم المالية، ومع ذلك لم يتحدثوا عن النادي بهذه الطريقة، مؤكدًا أن الكابتن أيمن الرمادي، الذي درب الزمالك لمدة شهر فقط، لا يزال يكن للنادي كل الحب والاحترام.

واختتم إمام تصريحاته بالقول إن فيريرا كان صداميًا وأن أسلوبه لم يكن متناسبًا مع حجم نادي الزمالك الكبير.