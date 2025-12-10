قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إجراؤه عملية جراحية.. وزير الرياضة يطمئن هاتفيا على الكابتن حسن شحاته
"الوطنية للانتخابات" تعلن تفعيل الخط الساخن 19826 لتلقي كافة الشكاوى
مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها
4.7 مليون مواطن.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر
وزير الخارجية: نتحرك بقوة لإنهاء الحرب في السودان وحماية مستقبل الدولة
الوزراء: حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة
الوزراء يوافق على مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقي
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر
الموافقة لسكك حديد مصر على استثمار 15 قطعة أرض في المحافظات
رسميًا طرح مطار الغردقة .. مصر تفتح باب التقدم أمام التحالفات والقطاع الخاص
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات
الوزراء يدرج عددا من مواقف السيرفيس كمشروعات قومية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
عبدالله هشام

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا تشكيلته لمواجهة طلائع الجيش اليوم ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل سيراميكا كليوباترا 

حراس المرمى : محمد کوکو

الدفاع : حسين السيد - محمد المغربي - جاستس آرثر - محمد عادل

الوسط: عمرو قلاوة - محمد صادق - صديق ايجولا

الهجوم :  أحمد سمير - محمد رضا - فخري لاكاي

البدلاء

محمد طارق - سعد سمير - كريم نيدفيد إبراهيم محمد - عمر الجزار - كريم الدبيس أيمن موكا - محمد شهاب - عيسى علي ماهر

سيراميكا في كأس الرابطة 


يبدأ فريق سيراميكا حامل لقب كأس عاصمة مصر في آخر ثلاث نسخ، رحلة الدفاع عن اللقب تحت قيادة مدربه علي ماهر، عندما يلتقي في الخامسة مساء اليوم الأربعاء مع طلائع الجيش على ملعب جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويفقد فريق سيراميكا كليوباترا خدمات الخماسي محمد بسام وأحمد هانى ورجب نبيل وإسلام عيسي وعمرو السولية بعد المشاركة مع منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب.

فيما ابتعد الثنائي مروان عثمان وخالد عبد الفتاح عن المشاركة بسبب الإصابة.

ويتواجد سيراميكا وطلائع الجيش في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا أندية: الأهلي، فاركو، إنبي، غزل المحلة، والمقاولون العرب، ما يجعل المنافسة على بطاقتي التأهل شديدة القوة.

ونجح سيراميكا في التتويج بالبطولة 3 مرات متتالية، بعدما تغلب في المباريات النهائية السابقة على المصري، طلائع الجيش، والبنك الأهلي، ليصبح أكثر الفرق تتويجًا باللقب.

سيراميكا كليوباترا فريق سيراميكا كليوباترا نادي سيراميكا كليوباترا سيراميكا سيراميكا ضد طلائع الجيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

خالد الغندور

20 مليون جنيه.. «الغندور» يحسم الجدل: الأهلي خارج الصفقة و«حمدان» يقترب من الزمالك

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

ترشيحاتنا

المتهمين

بينقلو الناخبين للجان.. القبض على أنصار مرشح بالبحيرة

المتهمين

توكتوك ومكبر صوت.. القبض على أنصار مرشح بالبحيرة

المتهمات

القبض على سيدتين من أنصار مرشح بالإسكندرية

بالصور

صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

عقب سقوط الأمطار .. إنتشار الأجهزة التنفيذية بالشرقية لشفط وكسح المياه

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفي البيت

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد