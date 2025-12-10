تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا تشكيلته لمواجهة طلائع الجيش اليوم ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراس المرمى : محمد کوکو

الدفاع : حسين السيد - محمد المغربي - جاستس آرثر - محمد عادل

الوسط: عمرو قلاوة - محمد صادق - صديق ايجولا

الهجوم : أحمد سمير - محمد رضا - فخري لاكاي

البدلاء

محمد طارق - سعد سمير - كريم نيدفيد إبراهيم محمد - عمر الجزار - كريم الدبيس أيمن موكا - محمد شهاب - عيسى علي ماهر

سيراميكا في كأس الرابطة



يبدأ فريق سيراميكا حامل لقب كأس عاصمة مصر في آخر ثلاث نسخ، رحلة الدفاع عن اللقب تحت قيادة مدربه علي ماهر، عندما يلتقي في الخامسة مساء اليوم الأربعاء مع طلائع الجيش على ملعب جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويفقد فريق سيراميكا كليوباترا خدمات الخماسي محمد بسام وأحمد هانى ورجب نبيل وإسلام عيسي وعمرو السولية بعد المشاركة مع منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب.

فيما ابتعد الثنائي مروان عثمان وخالد عبد الفتاح عن المشاركة بسبب الإصابة.

ويتواجد سيراميكا وطلائع الجيش في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا أندية: الأهلي، فاركو، إنبي، غزل المحلة، والمقاولون العرب، ما يجعل المنافسة على بطاقتي التأهل شديدة القوة.

ونجح سيراميكا في التتويج بالبطولة 3 مرات متتالية، بعدما تغلب في المباريات النهائية السابقة على المصري، طلائع الجيش، والبنك الأهلي، ليصبح أكثر الفرق تتويجًا باللقب.