تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، مؤكدة استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر ومعتدل نهارًا وبارد ليلًا على معظم المناطق، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الأجواء.



وأشارت الهيئة إلى أن البلاد لا تزال تحت تأثير امتداد منخفض جوي قوي قادم من غرب البحر المتوسط، يتسبب في اضطرابات جوية واسعة النطاق، ويؤثر بوضوح على حركة الرياح والأمطار وحالة البحر.



استمرار انخفاض درجات الحرارة

أوضحت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس غدًا ستتسم باستمرار الانخفاض الحراري، وهو انخفاض بدأ منذ مطلع الأسبوع ويستمر على أغلب الأنحاء.

ويأتي هذا التراجع نتيجة الكتلة الهوائية الباردة القادمة من أوروبا، والتي ساهمت في نشر موجة من البرودة القارسة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتؤكد الهيئة أن نشاط الرياح خلال فترات متقطعة سيعزز الشعور بانخفاض الحرارة، ما يجعل حالة الطقس أكثر برودة مما تشير إليه الدرجات الفعلية.

شبورة مائية تبدأ من الرابعة فجرًا

وحذرت الهيئة من انتشار شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح، تبدأ من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

هذه الشبورة قد تؤدي إلى انخفاض كبير في مستوى الرؤية الأفقية، وتستلزم القيادة بحذر تام.

وتعد الشبورة من أبرز الظواهر خلال حالة الطقس في هذا التوقيت من العام.

نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة على أغلب المناطق، وهو نشاط يرتبط مباشرة بالمنخفض الجوي المتمركز فوق البحر المتوسط.

كما تتعرض السواحل الشمالية الغربية ومناطق من البحر المتوسط لاضطراب كبير في حركة الملاحة البحرية، خاصة على سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش.

وتصل سرعة الرياح إلى 40–50 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار، وهي من أبرز ملامح حالة الطقس الحالية.

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على عدد من المحافظات، تشمل الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والغربية والمنوفية والشرقية ومدن القناة.



وأشارت إلى أن الأمطار قد تصل إلى حد السيول في بعض مناطق سيناء على فترات متقطعة، نتيجة الطبيعة الجغرافية الوعرة التي تزيد من فرص تشكل السيول. وتظل الأمطار واحدة من أهم ملامح حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى

كما أوضحت الأرصاد أن فرص سقوط الأمطار تمتد إلى القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد، حيث تتراوح بين خفيفة ومتوسطة وفقًا لطبيعة كل منطقة.

وتشير التوقعات إلى أن غزارة الأمطار ستختلف من وقت لآخر، مع إمكانية ظهور السحب الرعدية ونشاط الرياح الهابطة المصاحبة لها، مما يعزز التقلبات المرتبطة بـ حالة الطقس اليوم.

أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية

وفي سياق متصل، أكدت هيئة الأرصاد استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة التي تصاحبها أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة على مرسى مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ وشمال البحيرة.

ومع تقدم ساعات النهار، تمتد الأمطار إلى دمياط وبورسعيد والدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية والقليوبية والسويس والإسماعيلية والقاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف، مع اختلاف واضح في شدة الأمطار.

وتُعد هذه المناطق الأكثر تأثرًا بـ حالة الطقس المضطربة المستمرة منذ أربعة أيام.

سيول محتملة على مناطق من سيناء

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص كبيرة لتشكل السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وخليج العقبة، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ عدة أيام، مؤكدة أن الصور القادمة من الأقمار الصناعية توضح استمرار تركز السحب الكثيفة على تلك المناطق.

ودعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار، وتجنب التواجد بجوار المباني القديمة أو المتهالكة.

كما نصحت بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، ومتابعة نشرات الطقس أولًا بأول، مشيرة إلى أن التطورات مستمرة وسيتم تحديث البيانات فور حدوث أي تغيرات في حالة الطقس.