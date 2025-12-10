زيلينسكي يكشف مفاجآت عن خطة السلام.. هل تنتهي الحرب؟

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف وشركائها الأوروبيين سيقدمون قريبًا وثائق منقحة إلى الولايات المتحدة مرتبطة بخطة لإنهاء الحرب، وذلك بعد تحركات دبلوماسية مكثفة خلال الأيام الماضية.

زيلينسكي يكشف مفاجآت السلام

وفي تقرير عرضته فضائية “العربية”، تواجه كييف ضغوطًا من البيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق سلام سريع، لكنها ترفض خطة مدعومة من واشنطن رأت أنها تتماشى مع مطالب موسكو.

ويبحث المسؤولون الأوكرانيون أيضًا عن ضمانات أمنية قوية تمنع روسيا من شن هجوم جديد مستقبلًا في حال التوصل إلى اتفاق.

وأوضح زيلينسكي، أن الأجزاء الجديدة في الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع قادة الترويكا الأوروبية - بريطانيا وفرنسا وألمانيا - أصبحت جاهزة لعرضها على الجانب الأميركي.

وأشار إلى أن الوثيقة تتكون من إطار عمل من 20 نقطة يتم تعديلها باستمرار، إضافة إلى نص منفصل للضمانات الأمنية، ووثيقة ثالثة خاصة بإعادة الإعمار.

وأكد أن هذه الخطة ستدخل حيز التنفيذ عند انتهاء الحرب أو الوصول إلى وقف لإطلاق النار، لافتًا إلى أن روسيا لا تُظهر أي استعداد للسلام، مستشهدًا باستمرار الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية.





