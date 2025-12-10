فى ذكراه.. قصة رحيل غريب محمود المأساوية وابنه فنان مشهور

تحل اليوم الأربعاء 10 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنان صاحب الطلة المميزة غريب محمود، الذي ولد في منيا القمح بالشرقية يوم 10 مايو عام 1941، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2006، تاركًا عددا من الأدوار المميزة التي لا تُنسى رغم صغر حجمها.

حياة غريب محمود الفنية

ويُعد الفنان غريب محمود، أحد أبرز وأهم نجوم الكوميديا في السينما المصرية، حيث يتمتع بهيئة مميزة وموهبة كبيرة جعلته في أول صفوف فناني الكوميديا.

مشوار غريب محمود الفني

وبالرغم من أن الفنان غريب محمود، لم يشارك في أدوار كثيرة، إلا أنه نجح في تحقيق نجاحات من النادر تكرارها، حيث يتميز بخفة ظله وطيبة قلب واضحة وموهبة شديدة الخصوصية.

ابن غريب محمود فنان مشهور

المفاجئ في الأمر أن الفنان غريب محمود لديه ابن يعمل في الوسط الفني، وهو الفنان محمود غريب محمود، الذي شارك في العديد من الأعمال في الفترة الأخيرة منها مسلسل «خطوط حمراء»، مسلسل «فرعون».

نهاية غريب محمود المأساوية

كانت نهاية الفنان غريب محمود مأساوية، حيث سقط مرتين خلال تنفيذه لدوره بجانب الفنانة وفاء مكي، وفي المرة الأولى ساعده زملاؤه أما المرة الثانية فكانت هي الأخيرة التي أدت لرحيله.