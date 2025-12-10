قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-12-2025
تفاصيل استراتيجية وزارة المالية لتطوير الجمارك بالتوازي مع تطبيق منظومة ACI
برلماني: معبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين.. ورسائل الخارجية تفضح خروقات الاحتلال
كبار رجال ترامب يطلعون الكونجرس على تفاصيل عمليات أمريكا بفنزويلا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 ديسمبر وعيار 21 يسجل هذا الرقم|فيديو
ردا على معاناته من مشاكل تقدم العمر .. ترامب يخضع لاختبار القدرات الذهنية
اقتراحات برلمانية للحكومة لمواجهة الأكاذيب المضللة حول انتشار الفيروسات
فى حب فخر العرب.. نجوم الفن يدعمون محمد صلاح: الأساطير لا تسقط أبدا
وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
زيلينسكي: الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا يجب أن يوافق عليها الكونجرس
توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في إعادة انتخابات النواب بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة رحيل غريب محمود المأساوية وابنه فنان مشهور

الفنان غريب محمود
الفنان غريب محمود

تحل اليوم الأربعاء 10 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنان صاحب الطلة المميزة غريب محمود، الذي ولد في منيا القمح بالشرقية يوم 10 مايو عام 1941، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2006، تاركًا عددا من الأدوار المميزة التي لا تُنسى رغم صغر حجمها.

حياة غريب محمود الفنية 

ويُعد الفنان غريب محمود، أحد أبرز وأهم نجوم الكوميديا في السينما المصرية، حيث يتمتع بهيئة مميزة وموهبة كبيرة جعلته في أول صفوف فناني الكوميديا.

مشوار غريب محمود الفني 

وبالرغم من أن الفنان غريب محمود، لم يشارك في أدوار كثيرة، إلا أنه نجح في تحقيق نجاحات من النادر تكرارها، حيث يتميز بخفة ظله وطيبة قلب واضحة وموهبة شديدة الخصوصية.

ابن غريب محمود فنان مشهور 

المفاجئ في الأمر أن الفنان غريب محمود لديه ابن يعمل في الوسط الفني، وهو الفنان محمود غريب محمود، الذي شارك في العديد من الأعمال في الفترة الأخيرة منها مسلسل «خطوط حمراء»، مسلسل «فرعون».

نهاية غريب محمود المأساوية 

كانت نهاية الفنان غريب محمود مأساوية، حيث سقط مرتين خلال تنفيذه لدوره بجانب الفنانة وفاء مكي، وفي المرة الأولى ساعده زملاؤه أما المرة الثانية فكانت هي الأخيرة التي أدت لرحيله.

غريب محمود الفنان غريب محمود أعمال غريب محمود أفلام غريب محمود ذكرى وفاة غريب محمود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

حالة الطقس

أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة

الإمارات

الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

هيئة الأرصاد

الأرصاد تكشف خريطة الطقس غداً: انخفاض الحرارة وأمطار رعدية وسيول محتملة على سيناء وشمال البلاد

البنك الاهلي

بسداسية مقابل هدف .. البنك الأهلي يحقق فوزا ساحقا أمام بيراميدز

استمارة الشهادة الإعدادية 2026

بعد تعطله الأيام الماضية| تفعيل رابط استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم

ليفربول

الحكم يلغى هدف تقدم ليفربول على إنتر ميلان

بالصور

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟.. العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها
ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها
ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

وصفة سهلة ولذيذة .. طريقة عمل بيض بالطماطم في الفرن

طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن
طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن
طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

حجز حسابات حسن شاكوش

أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد