بسداسية مقابل هدف .. البنك الأهلي يحقق فوزا ساحقا أمام بيراميدز

حقق فريق البنك الأهلى الفوز على بيراميدز بسداسية مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة الأولى لكأس عاصمة مصر.

أحرز البنك الأهلى الهدف الأول في الدقيقة 20 عن طريق أحمد ياسر ، ثم أضاف أحمد متعب الهدف الثانى في الدقيقة 24 ، ثم مصطفى شلبى في الدقيقة 29 ، وبعدها بدقيقتين أضاف يسرى وحيد الهدف الرابع ، وأضاف نفس اللاعب الهدف الخامس في الدقيقة 40.

وفى الشوط الثانى احرز أحمد أمين أوفا الهدف السادس للبنك الأهلى فى الدقيقة 69 ، بينما أحرز أحمد فكرى هدف بيراميدز الوحيد.

تشكيل بيراميدز أمام البنك الأهلى

- حراسة المرمى: زياد هيثم.

- خط الدفاع: يوسف فؤاد - مروان عصام - أحمد سعيد - أدهم نبيل.

- خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - أحمد فكري - زياد شاكر - علي حمودة.

- خط الهجوم: زياد نواوي.