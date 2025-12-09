تعادل مثير بين الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3 في كأس عاصمة مصر

انتهت مواجهة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بالتعادل الإيجابي 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء شهد إثارة كبيرة خاصة في شوطه الثاني.

ونجح محمد السيد "شيكا" مهاجم كهرباء الإسماعيلية في قلب أحداث اللقاء، بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" لفريقه، بينها هدفان في الدقيقتين 72 و78.

وجاء هدفه الثاني من رأسية بعد ركنية عصام الفيومي، قبل أن يضيف الهدف الثالث مستغلا عرضية علي سليمان داخل منطقة الجزاء.

شوط ثانٍ ناري بثلاثية في ست دقائق

بدأ الشوط الثاني بإثارة كبيرة، حيث سجل الزمالك هدفين متتاليين خلال 3 دقائق:

الدقيقة 46: هدف ذاتي سجله حارس الكهرباء فرج شوقي بالخطأ في مرماه.

الدقيقة 49: أدم كايد يضيف الهدف الثالث للأبيض بعد فاصل مهاري وتمريره من خوان بيزيرا.

ورد كهرباء الإسماعيلية سريعًا:

الدقيقة 51: محمد السيد يقلص الفارق بعد تمريرة من حسن الشاذلي.

الدقيقة 72: شيكا يسجل الثاني للكهرباء.

الدقيقة 78: شيكا يتمم الهاتريك ويعادل النتيجة 3-3.

هدف الزمالك الأول

وكان الزمالك قد تقدم مبكرًا في الدقيقة 21 بهدف سجله عمرو ناصر برأسية متقنة بعد عرضية رائعة من البرازيلي خوان بيزيرا.

تشكيل الفريقين

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم

الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – أدم كايد

الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا

البدلاء: محمود الشناوي، زياد مدحت، يوسف وائل الفرنسي، أحمد صفوت، محمد حمد، أنس وائل، حازم أسامة، أحمد حمدي، ناصر منسي.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية

حراسة المرمى: فرج شوقي

الدفاع: عصام الفيومي – سيف الخشاب – عبد الفتاح شتا – كريم يحيى

الوسط: أحمد حمزاوي – يوسف جلال – حسن الشاذلي

الهجوم: إسلام عبد النعيم – عمر السعيد – عبد الله مارادونا

البدلاء: علي الجابري، محمد مدحت، مصطفى كشري، ماجد ماني، سيف العجوز، كريم أشرف، محمد شيكا، علي سليمان، محمد سعيد جهينة.