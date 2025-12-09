كهرباء الإسماعيلية يعود من بعيد بثلاثية في شباك الزمالك

نجح محمد السيد شيكا لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية في تقليص الفارق مع الزمالك، والعودة من بعيد بهدف ثالث في شباك المهدي سليمان في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

قلص فريق كهرباء الإسماعيلية، النتيجة أمام الزمالك بهدف ثان في الدقيقة 72 من عمر المباراة، عن طريق محمد السيد شيكا.

ونجح أحمد شريف في تسجيل الهدف الثاني للزمالك في شباك كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 46 من الشوط الثاني.

وجاء الهدف، عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب الزمالك أحمد شريف ارتطمت في القائم الأيسر ومن ثم ارتطمت بحارس مرمى كهرباء الإسماعيلية فرج شوقي وتسكن المرمى.

وأحرز آدم كايد هدف الزمالك الثالث في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وجاء الهدف، عن طريق مجهود فردي رائع من لاعب الزمالك آدم كايد ومن ثم أنهاها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى سكنت الزاوية اليمنى لمرمى كهرباء الإسماعيلية.