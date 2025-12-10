ردا على معاناته من مشاكل تقدم العمر .. ترامب يخضع لاختبار القدرات الذهنية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "أتقن" مؤخراً اختباراً معرفياً ثالثاً، وذلك في محاولة منه لدحض الأسئلة المتعلقة بعمره وقدراته الذهنية، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية.

ذكر ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ليلة الثلاثاء، إنه بالإضافة إلى سلسلة من "الفحوصات الطبية الطويلة والشاملة والمملة "، فقد خضعت "في ثلاث مناسبات منفصلة" لاختبار معرفي.

قال ترامب: "لقد اجتزتُ الاختبارات الثلاثة جميعها بتفوق أمام عدد كبير من الأطباء والخبراء، معظمهم لا أعرفهم. قيل لي إن قلة من الناس تمكنوا من اجتياز هذا الاختبار بتفوق، وفي الواقع، يحصل معظمهم على نتائج سيئة للغاية، ولهذا السبب قرر العديد من الرؤساء الآخرين عدم خوضه على الإطلاق".

ذكر الرئيس البالغ من العمر 79 عاماً إنه يشارك النتائج بعد ما وصفه بتقارير غير دقيقة في صحيفة نيويورك تايمز تشير إلى أن جدول أعماله العام كان أكثر محدودية مما كان عليه خلال ولايته الأولى، وحالات أغلق فيها عينيه لفترات طويلة أثناء الاجتماعات.

تابع "أعتقد في الواقع أن قيام صحيفة نيويورك تايمز وغيرها بنشر تقارير كاذبة باستمرار من أجل التشهير والإهانة هو عمل تحريضي، وربما حتى خيانة عظمى"، هذا ما قاله ترامب في المنشور الذي ظهر بعد وقت قصير من إلقاء كلمته في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

في ولاية ترامب الأولى، خضع لاختبار مونتريال للتقييم المعرفي، وصرح للصحفيين بأنه حصل على العلامة الكاملة.

يُطلب من المشاركين في هذا الاختبار، الذي يُستخدم للكشف عن ضعف الإدراك، رسم ساعة، ونسخ صورة مكعب، وتكرار سلسلة من الكلمات.

قال ترامب لقناة فوكس نيوز آنذاك: "الأمر أشبه بأن تقول: شخص، امرأة، رجل، كاميرا، تلفزيون. فيسألونك: هل يمكنك تكرار ذلك؟ فأجيب: نعم، إذن هو شخص، امرأة، رجل، كاميرا، تلفزيون. فيقولون: حسنًا، هذا جيد جدًا. إذا رتبتها بالترتيب الصحيح، فستحصل على نقاط إضافية".

واجه سلف ترامب، الرئيس جو بايدن، أسئلة مستمرة حول صحته خلال فترة رئاسته، واضطر في النهاية إلى التخلي عن حملة إعادة انتخابه بعد أداء كارثي في ​​المناظرة ضد ترامب.