سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-12-2025
تفاصيل استراتيجية وزارة المالية لتطوير الجمارك بالتوازي مع تطبيق منظومة ACI
برلماني: معبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين.. ورسائل الخارجية تفضح خروقات الاحتلال
كبار رجال ترامب يطلعون الكونجرس على تفاصيل عمليات أمريكا بفنزويلا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 ديسمبر وعيار 21 يسجل هذا الرقم|فيديو
ردا على معاناته من مشاكل تقدم العمر .. ترامب يخضع لاختبار القدرات الذهنية
اقتراحات برلمانية للحكومة لمواجهة الأكاذيب المضللة حول انتشار الفيروسات
فى حب فخر العرب.. نجوم الفن يدعمون محمد صلاح: الأساطير لا تسقط أبدا
وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
زيلينسكي: الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا يجب أن يوافق عليها الكونجرس
توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في إعادة انتخابات النواب بالمنيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ردا على معاناته من مشاكل تقدم العمر .. ترامب يخضع لاختبار القدرات الذهنية

ترامب
ترامب
محمد على

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "أتقن" مؤخراً اختباراً معرفياً ثالثاً، وذلك في محاولة منه لدحض الأسئلة المتعلقة بعمره وقدراته الذهنية، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية.

ذكر  ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ليلة الثلاثاء، إنه بالإضافة إلى سلسلة من "الفحوصات الطبية الطويلة والشاملة والمملة "، فقد خضعت "في ثلاث مناسبات منفصلة" لاختبار معرفي.

قال ترامب: "لقد اجتزتُ الاختبارات الثلاثة جميعها بتفوق أمام عدد كبير من الأطباء والخبراء، معظمهم لا أعرفهم. قيل لي إن قلة من الناس تمكنوا من اجتياز هذا الاختبار بتفوق، وفي الواقع، يحصل معظمهم على نتائج سيئة للغاية، ولهذا السبب قرر العديد من الرؤساء الآخرين عدم خوضه على الإطلاق".

ذكر  الرئيس البالغ من العمر 79 عاماً إنه يشارك النتائج بعد ما وصفه بتقارير غير دقيقة في صحيفة نيويورك تايمز تشير إلى أن جدول أعماله العام كان أكثر محدودية مما كان عليه خلال ولايته الأولى، وحالات أغلق فيها عينيه لفترات طويلة أثناء الاجتماعات.

تابع "أعتقد في الواقع أن قيام صحيفة نيويورك تايمز وغيرها بنشر تقارير كاذبة باستمرار من أجل التشهير والإهانة هو عمل تحريضي، وربما حتى خيانة عظمى"، هذا ما قاله ترامب في المنشور الذي ظهر بعد وقت قصير من إلقاء كلمته في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

في ولاية ترامب الأولى، خضع لاختبار مونتريال للتقييم المعرفي، وصرح للصحفيين بأنه حصل على العلامة الكاملة.

 يُطلب من المشاركين في هذا الاختبار، الذي يُستخدم للكشف عن ضعف الإدراك، رسم ساعة، ونسخ صورة مكعب، وتكرار سلسلة من الكلمات.

قال ترامب لقناة فوكس نيوز آنذاك: "الأمر أشبه بأن تقول: شخص، امرأة، رجل، كاميرا، تلفزيون. فيسألونك: هل يمكنك تكرار ذلك؟ فأجيب: نعم، إذن هو شخص، امرأة، رجل، كاميرا، تلفزيون. فيقولون: حسنًا، هذا جيد جدًا. إذا رتبتها بالترتيب الصحيح، فستحصل على نقاط إضافية".

واجه سلف ترامب، الرئيس جو بايدن، أسئلة مستمرة حول صحته خلال فترة رئاسته، واضطر في النهاية إلى التخلي عن حملة إعادة انتخابه بعد أداء كارثي في ​​المناظرة ضد ترامب.

الرئيس الأمريكي ترامب دونالد ترامب الاقتصاد منتجع وكازينو ماونت إيري بنسلفانيا الولايات المتحدة

