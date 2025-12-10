الشباب والرياضة تعلن المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، المبادرات المؤهلة للمرحلة الاولى من البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية في نسخته السادسة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ـ الإدارة العامة لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "إن البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية يعكس التزام الدولة بتوفير فرص حقيقية لبناء قدرات الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات، وتنمية الوعي، ودعم مشاركة الشباب في جهود التنمية الشاملة، بما يتسق مع رؤية الدولة في الوصول بالشباب إلى أعلى مستويات التأهيل والإعداد".

ويستهدف البرنامج هذا العام شباب وفتيات 13 محافظة تشمل محافظات الصعيد (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، والمحافظات الحدودية (الوادي الجديد – البحر الأحمر – مطروح – شمال سيناء – جنوب سيناء).