بعد تعطله الأيام الماضية| تفعيل رابط استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الآن أنه تم تشغيل رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 بعد توقفه عن العمل خلال الأيام الماضية بسبب تحديثات موقع وزارة التربية والتعليم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه يمكن الان لطلاب الصف الثالث الإعدادي الدخول على رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط على

https://moe-register.emis.gov.eg/login

وكان قد شكى أولياء أمور طلاب الصف الثالث الاعدادي خلال الأيام الماضية من تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم الذي أعلنت عنه المدارس مطالبين وزارة التربية والتعليم بسرعة التدخل لإصلاح العطل و فتح الرابط للطلاب

وعلى الفور أعلنت وزارة التربية والتعليم أن سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم هو اجراء بعض التحديثات التقنية بالموقع مشيرة إلى ان الأمر يستغرق ساعات

خطوات تحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2026