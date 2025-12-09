بعد تعطله الأيام الماضية| تفعيل رابط استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الآن أنه تم تشغيل رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 بعد توقفه عن العمل خلال الأيام الماضية بسبب تحديثات موقع وزارة التربية والتعليم
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه يمكن الان لطلاب الصف الثالث الإعدادي الدخول على رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط على
https://moe-register.emis.gov.eg/login
وكان قد شكى أولياء أمور طلاب الصف الثالث الاعدادي خلال الأيام الماضية من تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم الذي أعلنت عنه المدارس مطالبين وزارة التربية والتعليم بسرعة التدخل لإصلاح العطل و فتح الرابط للطلاب
وعلى الفور أعلنت وزارة التربية والتعليم أن سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم هو اجراء بعض التحديثات التقنية بالموقع مشيرة إلى ان الأمر يستغرق ساعات
خطوات تحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2026
- يسجل الطالب استمارة التقدم على موقع وزارة التربية والتعليم لجميع البيانات بكل دقة ووضوح تحت اشراف لجنة من مدرسي المدرسة تكلف بذلك على أن تكون البيانات من واقع شهادة الميلاد الكمبيوتر على أن يكون الاسم رباعيا وعلى اللجنة التوقيع بالقلم الأحمر والختم بجوار كل تصحيح ويوقع الطالب.
- يتم طباعة الاستمارة الالكترونية للطالب وتشوف 12 د الالكترونية ويتم مراجعتها واعتمادها بواسطة المدرسة.
- يجب أن يرفق مع استمارة الطالب أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر.
- تشكل لجنة من عضوين لمراجعة الاستمارات مراجعة نهائية ومطابقة البيانات على شهادة الميلاد كمبيوتر الرقم القومي ثم يوقعان على كل استمارة بما يفيد المراجعة ثم تعتمد الاستمارات من مدير المدرسة وهو المسئول الأول.
- تختم الاستمارات وصورة الطالب بختم المدرسة "الشعار" بحيث يكون نصفه على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة وذلك بعد توقيع الطالب أسفل صورته بخط واضح "الاسم رباعي" على أن تكون الصور ملصقة جيدا بالموضع المحدد لها .
- ترتب الاستمارات ترتيبا هجائيا وترسل مع كشوف 12 الكترونية من أصل وصورة بعد اعتمادها من المدرسة والإدارة التعليمية ومراجعتها ثم ترسل إالى لجنة القيد بالمديرية مع مراعاة الآتي :-
- ادراج أسماء البنات ثم البنون اذا كانت المدرسة مشتركة في تسلسل واحد كل على حدة.
- ما تقوم المدرسة بعمل كشوف للمتقدمين يحدد فيه : المتقدمين في اللغة الإنجليزية المتقدمين في اللغة الفرنسية “حديث / قديم ”