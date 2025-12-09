قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

ياسمين بدوي

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غدا في عدد من المحافظات بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية

وقد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل بشأن حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غدا في عدد من المحافظات بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية ، مؤكدةً أن الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لا يتدخل في قرارات  تعطيل الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية ، بينما يترك للمحافظين حرية اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن حسب الظروف الجوية التي تعيشها كل محافظة بعد تقدير خطورة الموقف .

وعلى الرغم من تعطيل الدراسة في مدارس محافظة مطروح اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية ، إلا أن الصفحة الرسمية لمحافظة مطروح على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أعلنت منذ قليل رسميا ، عدم تعطيل الدراسة في المدارس غداً الأربعاء 10 ديسمبر 2025 مؤكدةً أنه مع توقع الإستقرار في الأحوال الجوية بمطروح .. تقرر إستئناف الدراسة غدا الأربعاء بمطروح.

وحتى الآن لم تصدر أي محافظة في مصر بيانا رسميا تعلن خلاله تعطيل الدراسة في المدارس غدا الأربعاء بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية .

الطقس غداً

 

وبحسب ما تم إعلانه رسمياً .. فمن المقرر أن يسود الطقس غدا أجواء باردة في الصباح الباكر، ومعتدل نهارًا على أغلب المناطق، يصاحبه نشاط للرياح على بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويشهد الطقس غدا استمرار شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

الأمطار تضرب 10 محافظات غدا

حول فرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظات: الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الغربية، المنوفية، الشرقية، ومدن القناة، مع احتمال وصول السيول إلى مناطق من سيناء على فترات متقطعة.

وتكون فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الطقس غدا، على مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد، ومناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس غدا، نشاط رياح أحيانًا على أغلب الاتجاهات على فترات متقطعة.

حبات برد وسحب رعدية وبرق

أما عن حالة البحر، يشهد البحر المتوسط اضطراب الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر المتوسط (مطروح – العلمين – الإسكندرية – كفر الشيخ – دمياط – بورسعيد – العريش) وسرعات الرياح من 40 إلى 50 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من توقعات لتساقط حبات البرد على بعض المناطق، يصاحبها نشاط الرياح القوي يؤدي إلى اضطراب السحب الرعدية على بعض المناطق، مع سقوط فرص للأمطار مع السحب الرعدية على بعض المناطق، يصاحبها ضربات للبرق.

وتؤكد هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة.

إجراءات عاجلة لحماية طلاب المدارس من مخاطر سقوط الأمطار
 

ومن جانبه ، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه مع تعرض البلاد لموجة من الأمطار والطقس السيئ كل شتاء ، تكون هناك عددا من التعليمات التي يتم تعميمها بجميع مدارس الجمهورية ، لحماية الطلاب والمعلمين في المدارس من مخاطر سقوط الأمطار .

وقال المصدر : إن هذه التعليمات الروتينية التي تصل للمدارس بالتزامن مع سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء ، تتمثل في :

  • التنبيه على مديري المدارس بضرورة فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول و عدم إعادته الا بعد التأكد من جفاف الجدران و الأرضيات.
  • التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء و تغيير الفيش التالفة في جميع الفصول.
  • مراجعة جميع وصلات الكهرباء و تغطية الأسلاك و البواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.
  • التأكد من نظافة أسطح المدراس و عدم و جود اى مخلفات او رواكد عليها وتسليك مسالك المطر.
  • عدم ترك الطلاب بالفناء او خارج الفصول أثناء سقوط امطار.
  • تقديم نصائح للطلاب من خلال فقرات البرنامج الاذاعي وصحف الحائط بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أثناء سقوط الامطار او بعد سقوط الامطار حرصا علي حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء.
  • التواصل مع غرفة العمليات بالإداره التعليمية في حالة الطوارئ.
