يا رب يعملوها.. إعلامي يعلق على اقتراح ميدو بشأن حكام الدوري للزمالك

علق الإعلامي أحمد أسامة على تصريحات أحمد حسام ميدو بشأن ضرورة الاستعانة بحكام أجانب في مباريات نادي الزمالك المتبقية فى الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد أسامة مقدم برنامج الأهلي خط احمر عبر حسابه علي فيسبوك "حكام أجانب للست ماتشات ؟ فعلاً ده الحل المثالي للفوز بالدوري .. يارب يعملوها زى ما عملوها 2019.

وأضاف "أنا مع ميدو جداً هنا ولازم فعلاً التصدى لكل من يعبث بأحلام جماهير الزمالك.. حكام أجانب للست ماتشات .. يارب دعواتكم يعملوها".

تصريحات ميدو

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، نصائح لمجلس إدارة الزمالك من أجل الفوز ببطولة الدوري المصري خلال الموسم الحالي.

وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي على موقع "إكس": "عايز يبقى عندك فرصة للفوز بالدوري، أولاً عدم قبول فكرة القرعة بالذكاء الاصطناعي لأنها كذبة كبيرة".

وأضاف: “ثانيا حكام أجانب للست مباريات القادمة”.

وتابع: "ثالثا الجمهور مايطلعش ولا كلمة غلط (هتتمنع من مباراة جمهورك)".

واستطرد: "رابعا قرار بمنع أعضاء مجلس إدارة النادي من الظهور إعلاميا حتى نهاية الدوري".

وأتم ميدو: "خامساً: توزيع مكافآت الفوز بعدالة وشفافية بين اللاعبين".