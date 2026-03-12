أحمد الطيب يشيد بقدرات خوان بيزيرا وينصحه بالتعلم من فاروق جعفر

أشاد المعلق الرياضي أحمد الطيب بأداء لاعب نادي الزمالك خوان بيزيرا، موجها له نصيحة لتألقه خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد الطيب، عبر حسابه على “فيسبوك”: "بيزيرا لاعب كويّس وعلشان يبقى كويس أوى لازم عمل جلسات خاصة له مع (المعلّم) فاروق جعفر لتعلّم حرفيّة الحصول على فرصة تهديف (شرعيّة) أكتر، خاصة أنه مراوغ وسريع وتغيير اتجاهاته سوبر".

وخسر فريق الزمالك أمام إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس، الأربعاء، على استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وإنبي في جدول ترتيب الدوري المصري

بتلك النتيجة، يتجمد رصيد الزمالك عند 43 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن إنبي، صاحب المركز الثاني، و3 نقاط عن الأهلي الثالث، فيما ارتفع رصيد إنبي إلى 30 نقطة في المركز السابع ليضمن التواجد في مجموعة التتويج بالدوري المصري.