رياضة

شكوك حول مشاركة محمد صلاح فى مباراة ليفربول أمام توتنهام

محمد صلاح وسلوت
محمد صلاح وسلوت
سارة عبد الله

يلتقي ليفربول الانجليزي مع توتنهام الأحد المقبل على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي.

وكشفت تقارير صحفية في ليفربول ايكو أن بنسبة كبيرة يتواجد محمد صلاح على دكة البدلاء أمام توتنهام بسبب عدم إقتناع أرني سلوت بمستواه.

ودافع آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن نجمه المصري محمد صلاح بعد خسارة الفريق أمام جالطة سراي التركي بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاءت الخسارة وسط متابعة جماهيرية مكثفة لمحمد صلاح، حيث يترقب عشاق الريدز عودته لمستواه المعتاد في مباراة الإياب على ملعب أنفيلد.

وشارك صلاح أساسيًا منذ بداية اللقاء قبل أن يستبدله سلوت بالدولي الهولندي جيريمي فريمبونج في الدقيقة 60، في ظل انتقادات وجهت لبعض لاعبي الفريق بسبب عدم قدرتهم على قلب النتيجة.

وخلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قال سلوت: "لا أعتقد أن صلاح أو فيرتز لم يقدما ما يكفي، خاصة في الشوط الأول. لقد كان لهما دور واضح وكانا قريبين من خلق فرص مهمة للفريق".

ليفربول محمد صلاح ارني سلوت

