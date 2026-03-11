سلوت يدافع عن محمد صلاح بعد الخسارة أمام جالطة سراي

دافع آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن نجمه المصري محمد صلاح بعد خسارة الفريق أمام جالطة سراي التركي بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاءت الخسارة وسط متابعة جماهيرية مكثفة لمحمد صلاح، حيث يترقب عشاق الريدز عودته لمستواه المعتاد في مباراة الإياب على ملعب أنفيلد.

وشارك صلاح أساسيًا منذ بداية اللقاء قبل أن يستبدله سلوت بالدولي الهولندي جيريمي فريمبونج في الدقيقة 60، في ظل انتقادات وجهت لبعض لاعبي الفريق بسبب عدم قدرتهم على قلب النتيجة.

وخلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قال سلوت: "لا أعتقد أن صلاح أو فيرتز لم يقدما ما يكفي، خاصة في الشوط الأول. لقد كان لهما دور واضح وكانا قريبين من خلق فرص مهمة للفريق".

وأضاف: "شعرت بين الشوطين أننا أضاعنا فرصة ثمينة لتسجيل هدف مبكر".

وعن حالة اللاعبين، أشار سلوت إلى أن "فيرتز لم يكن في كامل جاهزيته بعد عودته من الإصابة، وصلاح لم يظهر بالمستوى المعهود، لكنه قدم لمحات جيدة، خصوصًا في مباريات خارج الأرض".

وتابع: "لا يمكن توقع خلق 15 فرصة في كل مباراة، فهما لاعبان من الطراز الرفيع وسيقدمان بالتأكيد أداء أفضل في المباراة المقبلة ويخلقان فرصًا أكثر للفريق".