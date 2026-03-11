أوقاف الوادي الجديد: تجهيز 36 مسجدًا للاعتكاف و47 لصلاة التهجد

​أكد الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، حرص المديرية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين لأداء الشعائر الدينية خلال شهر رمضان المبارك.

وأشاد بجهود العاملين في تجهيز المساجد بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم، بما يعكس الدور الدعوي والتوعوي للمساجد في نشر القيم الدينية السمحة وتعزيز روحانية الشهر الفضيل.

​وأوضح أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث تم تجهيز (36) مسجدًا للاعتكاف و(47) مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يتيح للمصلين إحياء هذه الليالي المباركة في أجواء إيمانية عامرة بالذكر والطاعة.

​وأضاف مدير المديرية أنه تم تكليف الأئمة والخطباء من أصحاب الأصوات الحسنة لإمامة المصلين في صلاة التهجد طوال ليالي العشر الأواخر، مع التأكيد على تواجد الأئمة والواعظات بالمساجد للرد على استفسارات المصلين وتقديم الإرشاد الديني الصحيح، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وحرص الوزارة على عمارة بيوت الله وإحياء شعائر شهر رمضان المبارك.