حملة مكبرة لرفع المخلفات الزراعية والقمامة بمناطق جنوب الغردقة

نفذت رئاسة حي جنوب الغردقة حملة مكبرة لرفع المخلفات الزراعية وتراكمات القمامة بعدد من مناطق الحي، وذلك من خلال الدفع بالمعدات الثقيلة وسيارات النقل لرفع المخلفات وإعادة المظهر الحضاري للشوارع، ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر بضرورة الارتقاء بمستوى النظافة العامة والحفاظ على البيئة، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف المناطق.

وفي هذا السياق، كلف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، قسم البيئة بالحي بالتنسيق مع شركة هيبكا بتكثيف حملات رفع المخلفات الزراعية الناتجة عن أعمال تقليم الأشجار، إضافة إلى رفع القمامة وتراكمات الأتربة والمخلفات الصلبة والعضوية من الشوارع والميادين داخل نطاق الحي.

وأوضح رئيس الحي أن الحملة تضمنت الدفع بعدد من المعدات الثقيلة وسيارات النقل التابعة للشركة، حيث تم التركيز على رفع المخلفات الزراعية الكثيفة التي كانت تشكل مظهراً غير حضاري ولا يتناسب مع مكانة مدينة الغردقة السياحية، إلى جانب تفريغ صناديق القمامة ورفع مخلفات البناء والرتش من عدد من المناطق.

وأشار اللواء أحمد جبر إلى أن أعمال الحملة شملت رفع المخلفات الزراعية والقمامة بعدد من المواقع، من بينها منطقة مجاويش، وعمارات الـ608، وطريق الحجاز، وشارع الصيادين، وشارع المارينا، وذلك في ضوء خطة الحي لمتابعة أعمال النظافة بشكل مستمر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد رئيس حي جنوب الغردقة على ضرورة تكثيف أعمال النظافة بمحيط المربعات السكنية داخل هذه المناطق، مع استمرار متابعة أعمال رفع المخلفات بكافة قطاعات الحي، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف القضاء على مظاهر التلوث البصري والحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين.

وفي ختام البيان، أكد اللواء أحمد جبر استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف مناطق الحي، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وإظهار مدينة الغردقة بالمظهر الحضاري اللائق بها باعتبارها إحدى أهم المدن السياحية على مستوى الجمهورية.