قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
5 تجار مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز تحت إدارة قواتنا البحرية ولا يحق للأمريكيين العبور منه
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بالإسكندرية
ركنت قدام المحل.. القبض على المتهم بإتلاف سيارة صحفية بالهرم
الكرملين يعلن تواصل الحوار بين روسيا والقيادة الإيرانية الجديدة
قطر تدعو للوقف الفوري للأعمال التصعيدية وتكثيف الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الإيرانية
بالتزامن مع غارات الاحتلال.. تعزيزات عسكرية إسرائيلية على حدود لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مكبرة لرفع المخلفات الزراعية والقمامة بمناطق جنوب الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفذت رئاسة حي جنوب الغردقة حملة مكبرة لرفع المخلفات الزراعية وتراكمات القمامة بعدد من مناطق الحي، وذلك من خلال الدفع بالمعدات الثقيلة وسيارات النقل لرفع المخلفات وإعادة المظهر الحضاري للشوارع، ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر بضرورة الارتقاء بمستوى النظافة العامة والحفاظ على البيئة، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف المناطق.

وفي هذا السياق، كلف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، قسم البيئة بالحي بالتنسيق مع شركة هيبكا بتكثيف حملات رفع المخلفات الزراعية الناتجة عن أعمال تقليم الأشجار، إضافة إلى رفع القمامة وتراكمات الأتربة والمخلفات الصلبة والعضوية من الشوارع والميادين داخل نطاق الحي.

وأوضح رئيس الحي أن الحملة تضمنت الدفع بعدد من المعدات الثقيلة وسيارات النقل التابعة للشركة، حيث تم التركيز على رفع المخلفات الزراعية الكثيفة التي كانت تشكل مظهراً غير حضاري ولا يتناسب مع مكانة مدينة الغردقة السياحية، إلى جانب تفريغ صناديق القمامة ورفع مخلفات البناء والرتش من عدد من المناطق.

وأشار اللواء أحمد جبر إلى أن أعمال الحملة شملت رفع المخلفات الزراعية والقمامة بعدد من المواقع، من بينها منطقة مجاويش، وعمارات الـ608، وطريق الحجاز، وشارع الصيادين، وشارع المارينا، وذلك في ضوء خطة الحي لمتابعة أعمال النظافة بشكل مستمر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد رئيس حي جنوب الغردقة على ضرورة تكثيف أعمال النظافة بمحيط المربعات السكنية داخل هذه المناطق، مع استمرار متابعة أعمال رفع المخلفات بكافة قطاعات الحي، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف القضاء على مظاهر التلوث البصري والحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين.

وفي ختام البيان، أكد اللواء أحمد جبر استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف مناطق الحي، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وإظهار مدينة الغردقة بالمظهر الحضاري اللائق بها باعتبارها إحدى أهم المدن السياحية على مستوى الجمهورية.

البحر الاحمر اخبار البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الأحمر رئيس حي جنوب الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

ما هي جرثومة المعدة؟

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

عمرو الدردير

عمرو الدردير يثير الجدل: تغييرات في الأهلي لا تشمل «توروب»

توروب

هاني رمزي يرشح مدربا مصريا لخلافة توروب في الأهلي ويشيد بما يقدمه الزمالك

بالصور

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام
لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام
لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

كاجوال لافت.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد