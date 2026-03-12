صراع هدافي إفريقيا يشتعل.. تريزيجيه يحقق رقم قياسي جديد

انتهت مباريات الدور الاول من بطولة الدوري المصري الممتاز حيث احتل محمود تريزيجيه نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي صدارة جدول هدافي الدوري الممتاز.

واشتعلت المنافسه في البطولات المحليه الافريقيه وجاء الترتيب كالتالي :

في الدوري المصري احتل محمود حسن تريزيجيه صداره الترتيب برصيد 8 أهداف مع الأهلي

في الدوري المغربي احتل سفيا بنجديدة الصداره برصيد 12 هدفًا مع المغرب الفاسي

وفي الدوري الجنوب إفريقي احتل إكرام راينرز الصداره برصيد 10 أهداف مع ماميلودي صن داونز

وفي الدوري الرواندي احتل إيمانويل فلومو الصداره برصيد 11 هدفًا مع الهلال السوداني

وفي الدوري الجزائري احتل أيمن محيوص الصداره برصيد 9 أهداف مع شبيبة القبائل

وفي الدوري التونسي احتل فراس شواط الصداره برصيد 13 هدفًا مع النادي الإفريقي

وفي الدوري الأنجولي احتل داجو تشيبامبا الصداره برصيد 11 هدفًا مع نادي بريميرو دي اجوستو