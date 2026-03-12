قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً وضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية
بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلي تونس لمواجهة الترجي| صور
ألمانيا: لا أحد يرغب أن تكون هناك حالة فوضى في إيران
بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة
الغندور: الزمالك متصدر الدوري على حساب أغلى سكواد في مصر وأفريقيا
سلوك مشين.. أبو الغيط يدين استهداف ميناء صلالة بسلطنة عمان
بعد قليل.. كلمة للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي
القوات الإسرائيلية تتوغل نحو 2 كلم في عدد من بلدات جنوب لبنان
«التأمين الصحي الشامل»: مليون و330 ألف مُستفيد بالأقصر بنسبة تسجيل 91%
وزير الاستثمار لسفير فنلندا: نمتلك فرصا واعدة في العديد من القطاعات بسبب موقعنا الجغرافي
وزير الخارجية يعقد لقاءً تفاعليًا مع طلاب الجامعة البريطانية بمصر ويشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والجامعة
«الخارجية» و«الصحة» يُوقعان بروتوكول «علاجك في مصر» لتيسير الرعاية الطبية المتكاملة للمصريين بالخارج|صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات مستعملة للبيع بـ 700 ألف جنيه,, صور

سيارات مستعملة للبيع بـ 700 ألف جنيه
سيارات مستعملة للبيع بـ 700 ألف جنيه
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ام جي 6، و فيات تيبو، و شيري اريزو 5، و مرسيدس S500، و سكودا أوكتافيا .

ام جي 6 موديل 2019

تحصل سيارة ام جي 6 موديل 2019 علي قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 185 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

ام جي 6 موديل 2019

تباع سيارة ام جي 6 موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فيات تيبو موديل 2022

تستمد سيارة فيات تيبو موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فيات تيبو موديل 2022

يصل سعر سيارة فيات تيبو موديل 2022 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة الفنية .

شيرى أريزو 5 موديل 2021

تنقل قوة سيارة شيرى أريزو 5 موديل 2021 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 110 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيرى أريزو 5 موديل 2021

تأتى سيارة شيرى أريزو 5 موديل 2021 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

مرسيدس S500 موديل 1994

تمكنت سيارة مرسيدس S500 موديل 1994 من قطع مسافة 211 ألف/كم، وبها محرك سعة 5000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مرسيدس S500 موديل 1994

تتوافر سيارة مرسيدس S500 موديل 1994 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سكودا أوكتافيا موديل 2011

تباع سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2011 باللون الأسود، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 145 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سكودا أوكتافيا موديل 2011

تقدم سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

ام جي 6 موديل 2019 سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة شيرى أريزو 5 موديل 2021 تيبو موديل 2022 مرسيدس S500 موديل 1994 سكودا أوكتافيا موديل 2011 سوق السيارات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان

المستشارة أمل عمار في الحدث الجانبي الذي نظمته المملكة العربية السعودية

أمل عمار: الإصلاح التشريعي هو المدخل الحقيقي لإحداث تحول مجتمعي مستدام وتمكين المرأة

جانب من اللقاء

وزيرا الصحة والخارجية يوقعان بروتوكول علاجك في مصر لتيسير الرعاية الطبية للمصريين بالخارج

بالصور

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد