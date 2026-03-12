سيارات مستعملة للبيع بـ 700 ألف جنيه,, صور

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ام جي 6، و فيات تيبو، و شيري اريزو 5، و مرسيدس S500، و سكودا أوكتافيا .

تحصل سيارة ام جي 6 موديل 2019 علي قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 185 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

تباع سيارة ام جي 6 موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تستمد سيارة فيات تيبو موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يصل سعر سيارة فيات تيبو موديل 2022 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة الفنية .

تنقل قوة سيارة شيرى أريزو 5 موديل 2021 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 110 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة شيرى أريزو 5 موديل 2021 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تمكنت سيارة مرسيدس S500 موديل 1994 من قطع مسافة 211 ألف/كم، وبها محرك سعة 5000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة مرسيدس S500 موديل 1994 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تباع سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2011 باللون الأسود، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 145 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تقدم سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .