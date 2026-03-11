خوان بيزيرا وناصر منسي يقودان هجوم الزمالك أمام إنبي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة إنبي المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبرهيم.

خط الوسط: أحمد ربيع - أحمد فتوح – محمد السيد - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي والسيد أسامة وبارون أوشينج ويوسف وائل "فرنسي" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وآدم كايد وشيكو بانزا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.