إعلامي يتحدى ميدو بعد مطالبته بحكام أجانب للزمالك

ردّ الإعلامي محمد فارس على تصريحات أحمد حسام ميدو بشأن ضرورة الاستعانة بحكام أجانب في مباريات نادي الزمالك المتبقية فى الدوري المصري الممتاز.

وكتب فارس عبر حسابه علي فيسبوك "ميدو يرى أن فوز الزمالك بالدوري يتطلب تعيين حكام أجانب في المباريات الست المتبقية، مؤكدًا أنه إذا حدث ذلك ولم يخسر الزمالك اللقب فسوف يخرج ويعلن أن الزمالك هو "نادي القرن الحقيقي".

وأضاف فارس منتقدًا موقف ميدو السابق، مشيرًا إلى أنه رفض في وقت سابق تأجيل مباراة أمام النادي الأهلي لمدة 24 ساعة من أجل استقدام حكم أجنبي، وتمسك وقتها بإدارة المباراة للحكم محمود بسيوني.

واختتم فارس تصريحاته بالتأكيد على أنه حتى لو عرضت رابطة الأندية تحمل تكاليف الحكام الأجانب للمباريات الست، فإنه يعتقد أن الزمالك لن يوافق على ذلك.