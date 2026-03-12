قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
ليلة متوترة في الأردن.. اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية وسقوط حطام في الزرقاء
وزير الخارجية يبحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط خفض التصعيد وتعزيز التعاون الاقتصادي
مسلسل مولانا.. نور علي تقلب حياة زوجة جابر
بيطري أسوان: تحصين 42 ألف حيوان و20 ألف طائر خلال فبراير الماضي
وزيرا خارجية مصر والصين يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات التصعيد الإقليمي
وزير الطاقة الهندي: وضع الطاقة بالبلاد مُستقر ولم يتأثر بإغلاق مضيق هرمز
حسام حسن يستقر على ضم قطة للمنتخب بعد تألقه مع بيراميدز
رياضة

حكام أجانب ومكافآت.. ميدو يقدم نصائح للزمالك للفوز ببطولة الدوري

احمد حسام ميدو
احمد حسام ميدو
محمد بدران   -  
يارا أمين

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، نصائح لمجلس إدارة الزمالك من أجل الفوز ببطولة الدوري المصري خلال الموسم الحالي.

وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي على موقع "إكس": "عايز يبقى عندك فرصة للفوز بالدوري، أولاً عدم قبول فكرة القرعة بالذكاء الاصطناعي لأنها كذبة كبيرة".

وأضاف: “ثانيا حكام أجانب للست مباريات القادمة”.

وتابع: "ثالثا الجمهور مايطلعش ولا كلمة غلط (هتتمنع من مباراة جمهورك)".

واستطرد: "رابعا قرار بمنع أعضاء مجلس إدارة النادي من الظهور إعلاميا حتى نهاية الدوري".

وأتم ميدو: "خامساً: توزيع مكافآت الفوز بعدالة وشفافية بين اللاعبين".

ويترقب نادي الزمالك قرعة الدور الثاني ومرحلة التتويج بالدوري، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتقام بطولة الدوري المصري الممتاز بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بـ7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

أحمد حسام ميدو ميدو الزمالك نادي الزمالك

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

ممدوح عباس

الثقة تحولت لغرور.. ممدوح عباس يفتح النار على لاعبي الزمالك بعد الخسارة

احمد حسام ميدو

إعلامي يتحدى ميدو بعد مطالبته بحكام أجانب للزمالك

بيراميدز

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الجيش الملكي وبيراميدز| صور

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

