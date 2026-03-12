حكام أجانب ومكافآت.. ميدو يقدم نصائح للزمالك للفوز ببطولة الدوري

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، نصائح لمجلس إدارة الزمالك من أجل الفوز ببطولة الدوري المصري خلال الموسم الحالي.

وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي على موقع "إكس": "عايز يبقى عندك فرصة للفوز بالدوري، أولاً عدم قبول فكرة القرعة بالذكاء الاصطناعي لأنها كذبة كبيرة".

وأضاف: “ثانيا حكام أجانب للست مباريات القادمة”.

وتابع: "ثالثا الجمهور مايطلعش ولا كلمة غلط (هتتمنع من مباراة جمهورك)".

واستطرد: "رابعا قرار بمنع أعضاء مجلس إدارة النادي من الظهور إعلاميا حتى نهاية الدوري".

وأتم ميدو: "خامساً: توزيع مكافآت الفوز بعدالة وشفافية بين اللاعبين".

ويترقب نادي الزمالك قرعة الدور الثاني ومرحلة التتويج بالدوري، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتقام بطولة الدوري المصري الممتاز بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بـ7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.